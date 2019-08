Sheyla Rojas habla en inglés tras viaje a Las Vegas con Fidelio Cavalli

Tras haber viajado a Las Vegas con Fidelio Cavalli por su cumpleaños número 32, la conductora Sheyla Rojas se presentó en la reciente edición de “Estás en todas” junto a su partner Jaime “Choca” Mandros.

La presentadora de televisión se mostró muy entusiasta al inicio del programa sabatino. Ella terminó hablando en inglés al momento de saludar al público y a su compañero de conducción.

“Hoy estamos con la energía al máximo. Suban la música... give me five (dame esos cinco) ‘Choca’ Mandros”, expresó Sheyla Rojas al principio de “Estás en todas”.

El productor Jaime “Choca” Mandros no fue ajeno a esta frase en idioma extranjero e inmediatamente le hizo una broma a la exintegrante de “Esto es guerra”. “Unos cuantos días que no la veo y ya habla en inglés... calladito mejor, porque me veo más bonito”, expresó el presentador de América TV.

Lejos de molestarse por la broma de Mandros, la popular figura televisiva prefirió reírse al respecto y continuó con las secuencias del programa sabatino.

Es importante mencionar que en la reciente edición de “Estás en todas” tuvo como invitado especial al brasileño Rafael Cardozo, quien también hizo referencia al millonario libanés Fidelio Cavalli.

Sheyla Rojas habla en inglés en la reciente edición de “Estás en todas”

Sheyla Rojas viajó a Las Vegas para celebrar cumpleaños

A manera de festejar sus 32 años de edad, la conductora Sheyla Rojas viajó hasta Estados Unidos para reunirse con Fidelio Cavalli.

El millonario libanés sorprendió a la presentadora de televisión con distintos obsequios, entre ellos una lujosa cartera Gucci.

Además, la celebración por el cumpleaños de Sheyla Rojas se realizó en una prestigiosa discoteca de Las Vegas, donde Cavalli llevó a sus amigos más cercanos.