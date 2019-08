Mia Khalifa sobre su paso por el cine para adultos: “Fue un error imperdonable”

El paso de Mia Khalifa por la industria del cine para adultos fue bastante fugaz. La ex actriz confesó que nunca pensó hacer carrera en dicho rubro, pero hoy en día es un estigma que le molesta, que quiere derribar, el mismo que, entre otras cosas, le costó el repudio de su familia y amenazas del grupo terrorista radical, el Estado Islámico; pasado que, por esas paradojas de la vida, también le ha abierto las puertas para las metas que siempre soñó.

En su más reciente entrevista, Mia Khalifa confesó que decidió ingresar a la industria del cine adulto cuando tenía 21 como medio de obtener un dinero extra por un breve tiempo, de hecho, su paso por este negocio solo duró un par de meses, pero sus rasgos exóticos cautivaron a la audiencia, hecho que la hizo una de las búsquedas más solicitadas en Google, estadística que se mantiene hasta nuestros días a cinco años después de su retiro.

Mia Khalifa alcanzó fama no deseada cuando se hizo viral por su paso en la industria porno

Sin embargo, esto más que alegrarla, ha sido una infame celebridad que ha confesado nunca buscó, la cual llegó a conocimiento de su familia quienes, como era de esperarse, no reaccionaron nada bien a esta extraña popularidad.

Mia Khalifa y sus inseguridades

Cuando fue entrevistada por Stephen Sackur para la BBC, Mia Khalifa reveló algunos detalles antes y después de su paso por el entretenimiento adulto. Una de estas es que padeció de problemas de autoestima por su peso, confesando que llegó a bajar hasta 22 kilos, para posteriormente colocarse implantes de senos que la hizo sentir, psicológicamente hablando, “más femenina”.

Mia Khalifa aseguró que tras hacerse este implante mamario recibió la atención masculina y revela que ello alimento su ego y autoestima: “Después de sentir cómo era esa validación y los cumplidos, no quería que eso acabara”.

Mia Khalifa está luchando por sacar de Internet todo rastro de su pasado en el cine para adultos.

¿Cómo llegó a la industria para adultos?

Cuando la ex actriz estudiaba historia en la universidad de Texas fue cuando llegó la oportunidad de filmar películas de contenido adulto; sin embargo, relató que las personas que se lo ofrecieron no fueron claras al inicio: “No fue ‘Oye ¿quieres meterte al porno?’ fue más una ‘eres hermosa ¿te gustaría modelar un poco? Sabes, tienes un gran cuerpo y creo que serías genial para modelar’. Cosas así”.

Mia Khalifa pensó en la opinión de su familia, pero también pensó que esto no tenía nada de malo ya que pensaba hacerlo de manera fugaz porque hay muchas personas que graban escenas y nunca llegan a ser reconocidas: “Nadie sabe quiénes son y nadie las reconoce, quería hacerlo como mi pequeño y sucio secreto, pero me explotó en la cara”.

Hoy, Mia Khalifa quiere abrirse paso como comentarista de deportes.

El Estado Islámico amenaza a Mia Khalifa

Cuando la fama de Mia Khalifa explotó a nivel mundial en todo Internet, cuando se supo que sus orígenes eran del Medio Oriente (su familia migró desde el Líbano hacia los Estados Unidos), el grupo terrorista “El Estado Islámico” decidió amenazarla luego que se conociera que filmó una escena representando a una mujer musulmana vestida con la típica ‘hiyab’.

“El Estado Islámico” le envió sendas amenazas de muerte: “Después de dejarlo, mi cuenta de Instagram fue hackeada por simpatizantes de EI, que publicaron propaganda por todas partes. Así que Instagram la eliminó y no me hice una cuenta nueva hasta un año después, cuando decidí aceptar mi destino como la infante ex estrella porno e intentar cambiar la narrativa”.

Mia Khalifa quiere eliminar sus videos de Internet

Mia Khalifa se siente molesta con la fama que goza en Internet y ha confesado estar luchando para restringir el acceso a páginas donde se muestra su breve paso por el cine de adultos:

“No soy muy amigable con Google y estamos tratando de cambiar eso. Lo primero que aparece es un sitio del que no tengo control, pero que desde el inicio está escrito en primera persona, como si fuera mío. En Wikipedia se publica como mi sitio web oficial. Y hemos intentado innumerables veces eliminarlo, incluso a través de acciones legales, pero la compañía no escucha. Y les hemos hecho innumerables propuestas”.

Mia Khalifa se va a casar con el chef Robert Sandberg.

Mia Khalifa se arrepiente de su paso por el cine adulto

Mia Kahlifa confesó que no ganó millones cuando su paso por la industria del cine de adultos, y dejó en claro que no es una época que le enorgullezca: “Quiero decir que me di cuenta de que algunos errores son imperdonables. Pero el tiempo cura todas las heridas y las cosas están mejorando ahora”.

En la actualidad, a cinco años de su alejamiento del cine para adultos, la búsqueda en Internet de Mia Khalifa genera alrededor de 155 millones de resultados, la mayoría de estos videos relacionados a su paso por la industria pornográfica, hecho que la ex actriz está luchando para eliminar y dejar de lado ser vista como un objeto sexual.