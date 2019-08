Shiloh abandona a Angelina Jolie para mudarse con Brad Pitt, según medio

Tras dejar a su hijo mayor Maddox en la Universidad Yonsei de Seúl, en Corea del Sur, Angelina Jolie corre el riesgo de desprenderse de otro de sus retoños. Se trata de la Shiloh, la primogénita biológica de la actriz y Brad Pitt.

Como se sabe, la expareja apodada como 'Brangelina' protagonizó uno de las separaciones más polémicas del mundo del entretenimiento, pues, las celebridades se pelearon por la custodia de sus seis hijos.

Finalmente, Angelina Jolie y Brad Pitt llegaron a un acuerdo. La popular ‘Maléfica’ se quedó con la tenencia absoluta de los pequeños. Mientras que el actor los puede visitar sin restricciones y las veces que quiera.

Angelina Jolie acompañó a su hijo Maddox a la universidad.

Sin embargo, la adolescente de 13 años Shiloh tiene pensado ir a vivir con su padre y solo está contando los días para mudarse a la casa del famoso, según dio a conocer Us Magazine.

Cabe mencionar que, tras la separación, Angelina Jolie se fue a vivir, junto a todos sus hijos, a Los Ángeles. Ella ha sido captada en varias oportunidades con Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne.

Angelina Jolie, Maddox y Zahara paseando por Los Ángeles.

Lo que llama la atención es la poca presencia de Brad Pitt. Algunos medios apuntan que el actor no ha estado muy cerca de los suyos porque está sumergido en la promoción de la cinta “Once upon a time in Hollywood”, que la protagoniza al lado de Leonardo DiCaprio.

"Padre e hija están deseando pasar tiempo a solas", comentó una fuente al medio mencionado.

¿Cuándo se mudaría Shiloh con Brad Pitt?

Según se viene especulando, Shiloh ya tiene listas sus maletas, solo está esperando que Brad Pitt culmine sus apretada agenda y Angelina Jolie empiece con las grabaciones de su próxima película película, “The Eternals”.

Asimismo, informan que los integrantes de la numerosa familia prefieren quedarse bajo los cuidados de su madre.