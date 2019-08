Captan a Selena Gomez en la playa y al natural

En 2015, la cantante y actriz Selena Gomez reveló que padecía de lupus, enfermedad crónica que puede afectar cualquier parte del cuerpo.

“Me diagnosticaron lupus y me sometí a tratamientos de quimioterapia para mejorarme. Por eso me di un descanso. Me podría haber dado un derrame”, señaló en aquel entonces la cantante para la revista Billboard.

Luego de la confesión sobre la extraña enfermedad que padece, su cuerpo ha tenido muchos cambios; subidas y bajadas de peso, hasta un trasplante de riñón.

La artista viene luchando desde hace varios años contra el lupus.

La salud mental de la artista también se vio afectada y tuvo que ser internada por depresión, a raíz, según señalan algunos portales, por el compromiso de Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin.

Una vez recuperada, Selena Gomez viajó a Italia para la boda de su prima Priscilla, asistió al We Day evento benéfico para niños, apareció en el Festival de Cine de Cannes para presentar la nueva película “Los muertos no mueren”.

Tras superar una crisis, Selena Gomez volvió a las redes sociales.

Sin embargo, en redes fue duramente criticada por el actual aspecto que luce. La cantante dejó atrás su delgada figura para mostrar sus curvas.

Selena Gomez se divierte con sus amigas en la playa.

A pesar de los duros comentarios, que incluso la compararon con Miss Piggy de los Muppets, su legion de fan salió a defenderla y resaltó lo bien que se ve en la actualidad.

Selena Gomez no hizo caso a los crueles mensajes y lució orgullosa su nueva silueta en diminutos bikinis, dejando en claro que se siente cómoda con su cuerpo.

La cantante de pop muestra orgullosa su nueva figura.

Es así, que empezaron a circularon cientos de fotos de ella en la playa. Sin embargo recientemente salieron a la luz unas imágenes donde se la va al natural pasando un día bajo al sol en compañía de sus amigas.

Selena Gomez se distancia de su amiga que le donó un riñón

Diversos portales aseguran que Selena Gomez terminó su amistad con Francia Raisa, quien le salvó la vida tras donarle un riñón. Según dio a conocer Radar Online, ambas actrices dejaron de comunicarse desde hace nueve meses.

Selena Gomez y Francia Raisa tras el trasplante de riñón.

Diferentes medios estadounidenses apuntaron que a Francia Raisa no le agradó que Selena vuelva a tomar y a llevar una vida desordenada. El fastidio de la joven desencadenó una acalorada discusión que concluyó con el distanciamiento.