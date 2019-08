Mario Hart furioso con chicos reality que se negaron a promocionar sus temas

Mario Hart se mostró ofuscado en una reciente entrevista de Radio Capital. El piloto profesional llegó hasta el programa de Mónica Cabrejos a promocionar su reciente tema denominado “Sola”.

Sin embargo, durante la entrevista con la también conductora de “Al sexto día”- espacio que presentaba Olenka Zimmermann- el ex chico reality habló sobre lo que sucede con la música hoy en día; además de lo que pasó con sus amigos cuando les pidió promocionar sus temas.

Mario Hart asegura que la tiene difícil en la música. (Foto: Instagram)

“La música hoy en día se ha vuelto un negocio muy difícil, muy competitivo. Tú levantas tu ‘lap top’ y aparece un músico urbano (...) Cada vez está más difícil competir y resaltar sobre los demás artistas", manifestó el esposo de Korina Rivadeneira.

En ese contexto, Mario Hart aseguró que actualmente la música necesita de mucha promoción para lograr los objetivos.

“Hoy en día depende de muchísimo promoción, del apoyo que haya en redes sociales, hoy día los artistas se apoyan también en los influencers, que es algo que en verdad a mi no me gusta mucho pedir, porque en más de una ocasión me ha tocado que pido el favor y cuando no me lo hacen, yo- lamentablemente- me molesto”, expresó el ex de Alejandra Baigorria.

Mario Hart recuerda que algunos chico realy, que considera amigo, no le hicieron "el favor". (Foto: Instagram)

“Me genero una antipatía solo con la persona que le pedí el favor y me dejó en visto. Para evitarme eso, prefiero trabajarlo individualmente y que tenga el resultado que pueda tener orgánicamente la canción. En algún momento no me han hecho el favor, prefiero evitarme resentimientos”, agregó Mario Hart con respecto a los inconvenientes que ha tenido con los chicos reality.