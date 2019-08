Mirella Paz rompe en llanto tras revelar su lucha para bajar de peso

Mirella Paz, conductora de “Mujeres al mando”, se quebró cuando se refirió a todo lo que ha pasado para bajar de peso.

En el programa de Latina hicieron un especial sobre algunos personajes de la farándula que se habrían sometido a la famosa operación de manga gástrica, para mejorar su estado de salud.

PUEDES VER: Mirella Paz graba video llorando para pedir cadena de oración por su padre

Susan Pietrom Josimar Fidel, Mónica Torres, John Kelvin son algunos de los famosos que pasaron por este procedimiento, pues según en la nota, ello corrían peligro.

Mirella Paz

En el espacio matutino se encontró un especialista, quien habló sobre esta famosa cirugía. El doctor mencionó que la manga gástrica consiste en cortar parte del estomago para reducirlo y, así el paciente no tenga hambre.

Ante esto, Mirella Paz, quién estaba presente, habló sobre su propia experiencia.

“Hace exactamente cinco meses me sometí a un Bypass gástrico por el cual ya voy bajando 30 kilos. Lo hice porque me empezaron a doler las rodillas, me empecé a engordar demasiado, mi ropa ya no me quedaba, sufría con las tallas... más por estética fue por salud. Yo pesaba como 120 Kilos”, contó la joven cantante.

Mirella Paz

Karen Schwarz interrumpió a Mirella Paz para decirle que ahora es una persona mediática y puede llegar a más personas con problemas similares.

"Ahora que (Mirella) está en la televisión, se siente feliz y trabaja muchísimo. Tú puedes inspirar”, mencionó la esposa de Ezio Oliva.

Mirella Paz

Tras las palabras de la exreina de belleza, Mirella Paz rompió en llanto al contar cómo la operación le cambió la vida. Además, la lucha que mantiene para no subir de peso.

“No fue fácil. Mi vida eran gaseosas, papitas. Definitivamente esta operación cambió mi vida. Es la emoción, no me sentí segura, mi autoestima estaba bajando. Yo era, ‘Mirella la gordita’. Me engordé horrible, para el Miss Perú tomé pastillas para bajar de peso, pero luego hubo un efecto rebote. Ahora estoy feliz, me siento muy bien. Les invito a que se informen sobre esta operación para poder cambiar las vidas de las personas obesas, como yo lo fui”, reveló.

Mirella Paz reemplaza a Magdyel Ugaz en “Mujeres al mando”

A inicios de julio, se dio a conocer que Mirella Paz acompañaría a Karen Schwarz y Jazmín Pinedo en la conducción de “Mujeres al mando” tras la salida de Magdyel Ugaz, quien anunció su retiro en vivo.