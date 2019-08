Ed Sheeran anuncia su retiro de los escenarios

El cantante británico Ed Sheeran ha dejado impactado a sus millones de fans en todo el mundo tras revelar que se alejará de los escenarios.

Edward Christopher Sheeran, nombre completo del famoso compositor, concluyó el pasado lunes su gira “Divide”, en Chantry Park, en su localidad natal Ipswich, Inglaterra. Al finalizar el show, el artista anunció su retiro.

“Como sabes, o quizás no, he estado en la gira ‘Divide’ durante dos años y este es el último día de todo esto. Es algo muy agridulce. Me encanta que estemos terminando en Ipswich. Esta será mi última actuación durante un año un año y medio probablemente”, mencionó Ed Sheeran tal y como recoge The Sun y “Daily Star”.

Asimismo, según los medios mencionados, el intérprete de “Shape of You” resaltó que la despedida temporal es muy duro para él y lo comparó con una ruptura amorosa.

“Siento como si estuviese rompiendo con una novia con la que llevo saliendo durante años. Suena raro pero ha sido un tour muy largo. Gracias a todos los que me han dado la oportunidad", sentenció.

Hace un par de horas, Ed Sheeran recurrió a Intagram donde escribió un extenso mensaje de agradecimiento a su equipo que lo apoyó en su gira Divide”

“9 millones de personas, 893 días, 46 países, 175 ciudades, 260 espectáculos, 268 tripulaciones itinerantes, 193265 millas recorridas, 2 brazos rotos, 3 matrimonios, 4 bebés. Qué paseo tan salvaje ha sido esta gira ‘Divide’. Es muy extraño acostarlo y seguir adelante. Gracias a todos los involucrados en todo este proceso de Divide, a todas las personas que ayudaron a hacer el álbum, a todas las personas que ayudaron a promocionar el álbum, a todos los fanáticos que escucharon y vinieron a ver, esto no sería posible sin ustedes. Gracias por todo su arduo trabajo y amistad constante. La gira Divide - 2017-2019. Oficialmente, la gira más grande de todos los tiempos, es raro decir eso, ¡y sobrevivimos!”.

Ed Sheeran denunciado por plagio

Ed Sheeran se encuentra en problemas legales, pues, según el músico Sam Chokri, el británico habría copiado su canción “Oh why”, publicada en 2015, para usarla en el estribillo de “Shape of you”.