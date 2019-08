Miley Cyrus y Kaitlyn Carter se encontraron con su exesposo en la fiesta post MTV Video Music Awards 2019

La relación entre Miley Cyrus y Kaitlyn Carter sigue dando que hablar. La estrella de las redes sociales estuvo detrás del escenario mientras la cantante de 26 años, interpretaba su nuevo sencillo “Slide Away” en los MTV Video Music Awards 2019.

Minutos previos a su ingreso al escenario de la intérprete de “Mother’s Daughter”, se ve como Kaitlyn Carter, de 30 años, la acompaña y le toca la cabeza cariñosamente.

La presentación de Miley Cyrus fue una de las sorpresas anunciadas a último minuto por MTV y su performance fue transmitida en blanco y negro para darle mayor emotividad al tema.

Asimismo, “Slide Away” se especula habla de las causas de la ruptura del matrimonio de Miley Cyrus y el actor Hollywood, Liam Hemsworth; de quien se sospecha tendría problemas de adicción al alcohol y las drogas.

Miley Cyrus: Kaitlyn Carter se encuentra con su exesposo

Tras su emotiva presentación en MTV Video Music Awards 2019, ambas celebridades asistieron al after party realizado en club nocturno Up and Down en Nueva York, siendo fotografiadas por las paparazis tomadas de las manos.

Miley Cyrus y Kaitlyn Carter en la fiesta posterior a los VMA's 2019 [FOTO: Instagram]

Sin embargo, la sorpresa de la noche fue su posible encuentro con el exnovio de Kaitlyn Carter, Brody Jenner, estrella del reality “The Hills: New Beginnings“, quien llegó acompañado de su nueva novia Josie Canseco.

Brody Jenner y Josie Canseco en la fiesta posterior a los VMA's 2019 [FOTO: Instagram]

Según se dio a conocer la mediática relación de Kaitlyn Carter y Brody Jenner terminó en buenos términos después de seis años juntos y algunos meses como esposos.

Incluso trascendió que Miley Cyrus y Kaitlyn Carter le enviaron como regalo de cumpleaños a Brody Jenner un ramo de hierba.