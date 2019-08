Nicola Porcella reveló que pasó la noche en casa de Angie Arizaga tras pelea

Nicola Porcella se volvió a sentar en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”. Esta vez, el exintegrante de “Esto es guerra” se presentó para aclarar sobre el polémico video donde apareció, presuntamente, agrediendo verbalmente a Angie Arizaga.

Durante su participación, el modelo admitió que, tras la supuesta pelea, él se fue a la casa de su expareja para conversar sobre lo sucedido.

“Angie y yo lloramos un montón ese día por todo lo que había pasado, lo que sentimos. Le conté mis cosas y ella también. Terminamos diciendo que mejor es seguir separados".

Asimismo, Nicola Porcella explicó que la decisión de no retomar la relación fue porque aún existen sentimientos encontrados.

"A lo largo de todo este tiempo han sucedido muchas cosas y las heridas están frescas. Haber intentado volver en ese momento era para sacarnos en cara algo que nos iba a dañar a los dos".

Además, Nicola Porcella confesó que la chica reality fue su debilidad. “Angie fue mi talón de Aquiles durante muchos años, siento que ella es más fuerte que yo en ese aspecto. Ella sabe sobrellevar mejor los sentimientos, tiene más cabeza”, contó el también actor a Beto Ortiz.

Nicola Porcella resaltó que en su relación con Angie Arizaga estuvo presente siempre el cariño. No obstante, señaló que las cosas se complicaron cuando dejaron de tener privacidad por los mediáticos que se habían convertido.

"Fue una relación muy intensa donde hubo mucha amor. Se creo una historia de Disney, pero teníamos una cámara todo el día, nos peleábamos y salíamos en todos lados".

¿Nicola Porcella cansado de la prensa?

Nicola Porcella mencionó que la prensa lo vuelve “loco”, pues siente que está sobre él.

“La prensa va detrás de la pareja (que el público sigue). Sigo pensando que las buenas noticias en este país no rebotan tanto como una mala. Yo estoy con la prensa acá, ya no sé que hacer, me tienen loco”, reveló.