Sofía Vergara insulta furiosa a seguidor por comentario contra su hijo [FOTOS]

La actriz colombiana Sofía Vergara causo controversia por el comentario que realizó contra un seguidor que hizo burla de su hijo, Manolo González Vergara, de 26 años de edad.

Manolo González –quien es el único hijo de la actriz con su primer esposo José Luis González- compartió en su cuenta de Instagram (donde posee 377 mil seguidores) una fotografía de cuando era niño, junto al texto “TB a la primera vez que sostuve un bolígrafo. Gran día. TBT”.

Manolo González Vergara cuando era niño. [FOTO: Instagram]

Entre los primeros comentarios que generó la publicación –realizada el 22 de agosto- destaca el de un usuario que ironizó con la palabra en español “pendejo”, separándola para que adquiera un doble significado en inglés, debido a que “pen” significa “bolígrafo”.

“Oh, so we have actual photographic evidence of when you became a pen-dejo?”, (Oh, ¿entonces tenemos una evidencia fotográfica actual cuando te convertiste en un pendejo?)”, se lee en el comentario.

Rápidamente, el aludido respondió al usuario indicándole de “grosero”, y casi inmediatamente lo hizo su madre, la actriz Sofía Vergara quien lanzó un comentario más fuerte.

“Respete perra loca”, escribió la estrella de la serie “Modern Family”.

Manolo González Vergara y Sofía Vergara responden a usuario. [FOTO: Captura de Instagram]

Y aunque muchos usuarios apoyaron la respuesta lanzada por la actriz de Hollywood, pocos cayeron en cuenta de que en realidad todo era una broma. Esto a razón de que la cuenta del usuario “Baguette González” es en realidad, un perfil en Instagram creado para la mascota de la familia Vergara.

Baguette González es el nombre de la perrita chihuahua del hijo de Sofía Vergara, quien cuenta además cuenta con una legión de 36.8 mil seguidores y según su bio se define como la ‘Sugar Mamma’ de Manolo González.