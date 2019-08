Claudia Schiffer celebra 49 años: La joven alemana que fue ícono de las pasarelas

Durante los años 90s, una mujer de estatura alta y pómulos pronunciados dominaba las pasarelas del mundo. Se trata de Claudia Schiffer, quien este domingo 25 de agosto cumplió 49 años.

La fría belleza de la modelo conquistaba a muchos diseñadores de la moda y reconocidas marcas que la querían, cueste lo que cueste, como imagen de sus firmas.

PUEDES VER: Claudia Schiffer realiza desnudo de infarto al borde de los 50 años

Claudia Schiffer nunca se imaginó que sería uno de los rostros más conocidos y deseados del mundo.

La modelo fue descubierta en una discoteca de Dusselford, y a sus 17 años, las sesiones de foto eran una constante en su vida.

“Cuando le dije a mis amigos que me iba a mudar a París para ser una modelo, ellos se rieron y me dijeron ‘es divertido, nunca vas a sobrevivir’ porque era muy tímida. Pero me di cuenta que cuando tenía maquillaje había una transformación y no me sentía como la Claudia tímida de un pequeño pueblo y podía hacer cosas escandalosas”, recordó Schiffer en una entrevista para Vanity Fair en 2017.

Claudia Schiffer en Instagram

Los felices años 90 de Claudia Schiffer

Los 90s significaron la consagración de la modelo alemana. Ella trabajó con Richard Avedon, Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Mario Testino y otras grandes figuras del diseño y la fotografía mundial.

En esos años, Claudia tenía gran conexión con sus compañeras como Naomi o Cindy Crawford, y a diferencia de hoy, cree que las modelos enfrentan una mayor competencia.

Claudia Schiffer en Instagram

Claudia Schiffer en redes sociales

En su cuenta de Instagram, Schiffer tiene 1,2 millones de seguidores, muy lejos de los más de 49 millones de Gigi Hadid o los 25 millones de su hermana Bella.

Para quienes siguieron siempre la carrera de la modelo alemana, su cuenta es una fuente de imágenes vintage.

Captura de Instagram