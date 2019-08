Melissa Klug desprecia la nueva relación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia

No aprueba la relación. La empresaria Melissa Klug se pronunció sobre la amistad que ha retomado Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán. Fiel a su estilo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ arremetió contra la cantante de salsa.

En una entrevista para El Popular, Melissa Klug no pasó la oportunidad para dar su opinión sobre la reconciliación de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. Afirmó que no tiene el mínimo interés en lo que haga el padre de sus hijos.

“Lo que haga el papá de mis hijos no me interesa. Y lo que haga esa muchachita menos. A ella no la pasó ni con plátano. Te digo con toda sinceridad que a estas alturas, nada me sorprende en mi vida".

Melissa Klug comentó que se encuentra enfocada en el crecimiento de sus 5 hijos, añadiendo que quiere que “sus corazones crezcan sanos y con bellos recuerdos en sus cabecitas”.

Pese a que tiene prohibido hablar del futbolista, según un acuerdo legal que mantienen, ella se refiere a los romances que mantiene Jefferson Farfán cuando la prensa le pregunta su opinión.

Hace unas semanas, la empresaria comentó en el programa “En boca de todos” que la ‘Foquita’ ya debería de oficializar a la cantante de salsa Yahaira Plasencia.

¿Mellisa Klug no quiere que sus hijos conozcan a Yahaira Plasencia?

Melissa Klug comentó que la única manera en que Yahaira Plasencia pueda conocer a los hijos de Jefferson Farfán es si ambos se animan a hacer oficial su relación sentimental.

El romance de Jefferson Farfán y Melissa Klug

Pese a que vivían en el extranjero, el romance de Jefferson Farfán y Melissa Klug fue uno de los más admirados en su momento. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Adriano y Jeremy, quienes viven con ella y se han convertido en sus compañeros de viaje.