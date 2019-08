Scarlett Johansson y Sofía Vergara encabezan la lista de las actrices de Hollywood mejor pagadas [VIDEO]

El ranking anual de los actores mejor pagados de Hollywood, publicado por la revista Forbes reveló que siguen existiendo grandes diferencias en los salarios que perciben las actrices con respecto a sus colegas masculinos.

Encabezando la lista de las 10 actrices de Hollywood mejor pagadas, figura Scarlett Johansson, de 34 años. Gracias a su participación en la saga de Avengers, en su papel como la Viuda Negra, la exesposa de Ryan Reynolds logró obtener 56 millones de dólares.

A ella, le sigue la actriz y modelo colombiana, Sofía Vergara que obtuvo ganancias por 44,1 millones de dólares en 2018, incluyendo las generadas por la comedia “The Brits Are Coming”, junto a Uma Thurman y Tim Roth.

En el tercer lugar, figura la estrella de la serie “Big Little Lies”, Reese Witherspoon que generó $35 millones. Le sigue su coprotagonista en la serie de HBO, Nicole Kidman con $34 millones de dólares.

La exesposa de Brad Pitt, Jennifer Aniston también obtuvo un excelente año al generar $28 millones, varios de ellos proveniente de la comedia “Dumplin”, basada en la novela homónima de Julie Murphy y distribuida por Netflix.

En el sexto lugar, aparece Kaley Cuoco, protagonista de la exitosa serie “The Big Bang Theory”, cuyo último episodio se emitió 16 de mayo de 2019, después de 12 temporadas.

Elisabeth Moss, protagonista de la inquietante serie “The Handmaid’s Tale”, obtuvo $24 millones, mientras que la estrella en ascenso, Margot Robbie generó $23,5 millones tras participar en 4 películas en 2018, incluyendo la aclamada “Mary Queen of Scots”, y que ahora acaba de estrenar “Once Upon a Time in Hollywood” junto a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

En las dos últimas posiciones aparecen Charlize Theron y Ellen Pompeo con 23 y 22 millones de dólares respectivamente.

El total de ganancias obtenidas por estas tres actrices suman 314,6 millones de dólares, lo que representa una cifra mucho menor si se compara con los 588,3 millones obtenidos por sus colegas varones.