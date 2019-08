¿Yahaira Plasencia se burla de Rodrigo González? Salsera sonríe en set de “Válgame Dios”

Yahaira Plasencia siempre se rehusó a asistir como invitada al programa “Válgame Dios”. Mientras Rodrigo González y Gigi Mitre estuvieron bajo la conducción de la emisión de Latina, cuya productora es Susana Umbert, la salsera no puso un pie en dicho set de televisión.

Después que Rodrigo González diera un paso al costado por cuestiones personales, la amiga de Jefferson Farfán estuvo en el programa de Latina para promocionar su tema “Y le dije no”. Además, la cantante peruana aprovechó para tomarse una fotografía en el set.

Yahaira Plasencia

A través de Instagram, la salsera no tardó en difundir la fotografía: con una sonrisa de oreja a oreja, los brazos extendidos, un traje de látex color rosa y un texto que llamó la atención de diversos usuarios de redes sociales.

“¡Y le dije no ! No es como tú quiera baby, qué pena pero es a mi manera ¡Y le dije no ! No es como tú quieras voy a ponerte en la lista de espera”, se lee parte de la canción que lanzó con el productor Sergio George, la cual Yahaira Plasencia plasmó como epígrafe de las instantáneas que han generado revuelo en la esfera virtual.

En tanto, seguidores y usuarios de dicha red social indicaron que la salsera le habría enviado una indirecta a Rodrigo González.

“¿Me parece o es cacha lo que estas haciendo? Muy mal de tu parte”, “Por qué te alegras de la desdicha de las personas. Tu actitud demuestra lo pobre que eres, pero de mente”, “¿Ahora qué quieres aparentar? Porque Rodrigo González no está ahora si te presentas en el programa”, fueron algunos mensajes que le dejaron en la sección de comentarios de las dos fotografías que compartió la ‘Reina del totó’.

Justo en la fecha que aclara su nueva “relación amical” con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia se presentó en los programas en los que había jurado no estar, porque supuestamente los presentadores le tenían animadversión.