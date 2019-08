Tigresa del Oriente confirma que postulará al Congreso para ayudar a los pueblos de la selva

Judith Bustos, conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, aseguró que postulará al Congreso para trabajar por su natal Iquitos. La famosa youtuber habló sobre las carencias que sufren los pueblos de la región selvática.

La bailarina aseguró que las razones de su postulación son las comunidades nativas que están desapareciendo."Alguien tiene que decir, ya basta, ya para", expresó con molestia.

PUEDES VER La Tigresa del Oriente dispuesta a postular al Congreso como Susy Díaz

Es que ‘La Tigresa del Oriente’ recordó que viajó a Iquitos y observó que hacen falta hospitales, medicinas, educación y viviendas en los pueblos más alejados.

Así confirmó Judith Bustos su postulación al Congreso de la República en el programa radial de Mónica Cabrejos.

“Yo quiero estar en la política, quiero ser congresista. Para qué me pregunto. Yo he visitado de nuevo al pueblo que me vio nacer, la tierra, mis raíces, que hasta el momento de la edad que tengo, no soy ninguna chibola, pero tengo mucha fuerza, no llegan las autoridades, no hay apoyo ni un puesto de emergencia, un botiquín, tienen que transportarse en canoa”, señaló.

Pese a que no reveló el nombre del partido político, la cantante, de 73 años, afirmó que está motivada para empezar su nueva faceta en como congresista.