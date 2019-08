Greg Michell arremete contra Latina tras presencia de Nicola Porcella en “El valor de la verdad”

Greg Michel mostró su indignación por las revelaciones de Nicola Porcella en el programa “Válgame dios”. El ‘capitán’ conversó en exclusiva para desmentir su conducta agresiva frente a Angie Arizaga.

El modelo belga también se mostró apenado por la presencia del ‘guerrero’ en “El valor de la verdad”, y sobre todo por Latina Televisión y Beto Ortiz por ‘blindar’ su imagen.

A través de su cuenta de Instagram expuso su descontento frente a la situación.

“Ese chico ya perdió toda credibilidad delante de la gente en casa ... no lo puedo etiquetar me bloqueo por decirle sus verdades ... mientras ese señorito salía diciendo q yo lucraba con mentiras el tiempo me dio la razón semejante alucinado ... q pena q el 2 sea la pantalla q lo limpie ... @betoortiz28 @latina.pe”, escribe Greg.

Captura Instagram

Nicola Porcella defiende su verdad

Como se recuerda, durante la tarde, Nicola Porcella conversó con los conductores de “Válgame dios” para defender su verdad frente a los hechos de posible agresión a Angie Arizaga. y su personalidad violenta.

Horas después, Beto Ortiz confirmó su participación en “El valor de la verdad”, acto que indignó tanto a Greg Michel como a miles de usuarios en las redes sociales.

Esta noche, el conductor compartió fotografía con Nicola Porcella en el sillón rojo, junto al texto: “Listo. Programa terminado”.

Captura Instagram