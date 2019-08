Nicola Porcella tras agresión verbal a Angie: “Me enamoré de ella como no me he enamorado de otra”

¡Regresa por segunda vez! Nicola Porcella se volverá a sentar en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”. Beto Ortiz invitó al participante de “Esto es Guerra” a su programa tras estar en el ojo de la tormenta por agredir verbalmente a Angie Arizaga.

“¿Maltrataste a Angie Arizaga dentro de la discoteca?", preguntó Beto Ortiz en el nuevo avance de “El valor de la verdad”. Nicola Porcella se excusó y aceptó lo que sucedió en ese local nocturno. “No voy a culpar al alcohol, se me prendió la mecha un poco más. Como tú dices, me puse más machito, más sabroso, y no era la manera”, respondió el modelo.

La segunda pregunta fue referente a las imágenes que emitió el programa “Magaly TV, la firme”, donde se vio claramente que el modelo agredía verbalmente a su expareja.

“¿Maltrataste a Angie fuera de la discoteca?”, cuestionó el periodista de Latina. “Lo único que quiero yo es pedirle disculpas a Angie, de verdad. Sí, soy yo. Sí, y sí volteo como para decirle con#$%”, se le oye decir al modelo.

“¿Sigues enamorado de Angie?”, se escucha a Beto Ortiz citar la tercera pregunta de la promoción de “El valor de la verdad”. Tras ello, Nicola Porcella sorprendió con sus revelaciones respecto a los sentimientos que tuvo por la popular ‘Negrita’. “Me enamoré de ella como no me he enamorado de otra persona”, manifestó.

En otro momento, el participante de “Esto es Guerra” y conductor de “Estás en todas” indicó que Angie Arizaga era quien controlaba la relación.

Angie Arizaga y Nicola Porcella

“Miedo a que me digan lo que me digan: ‘Angie es la que llevaba los pantalones en la relación, Angie es la que mandaba’”, indicó el modelo.