Mariela Zanetti afirma haber sido atacada por un fantasma en su casa

La exvedette Mariela Zanetti ha relatado un hecho curioso del cual ha sido víctima, pues resulta que en una de sus propiedades ha asegurado existe una “presencia paranormal”, la misma la ha atacado en repetidas veces.

Mariella Zanetti reveló que este fantasma es identificado como un íncubo, que tiene entre sus particularidades asaltar a víctimas mujeres con la intención de violentarlas sexualmente. La actriz lo relata de la siguiente manera:

“Una vez, yo estaba en mi habitación viendo televisión y, de pronto, mi cuarto se puso frío, yo me quedé entre dormida y despierta, y he sentido un peso encima de mí y no me podía mover, sentí que me sujetaron las manos, he querido despertarme, pararme y no he podido”.

Mariella Zanetti abandona su casa

Mariella Zanetti sigue su relato y afirma que durante dicho misterioso asalto no pudo articular movimiento alguno, como si una gran fuerza, a la cual no podía ver, la imposibilitara de hacerlo, teniendo como única alternativa ampararse en la fe.

“Lo único que hice es ponerme a rezar a la Virgen de Guadalupe y después de eso recién me pude levantar. Cuando he salido corriendo en pijama de mi cuarto, vi a mi hija parada en la escalera, eso me dio tanto temor que la agarré y salí de esa casa, tomé un taxi y me fui a dormir a un hotel”.

Identifican a la extraña entidad

Tras este traumático incidente, Mariella Zanetti aseguró tener pruebas de la mencionada presencia paranormal, haciendo uso de la tecnología ya que su hogar cuenta con cámaras de seguridad alrededor como dentro de la propiedad.

“Mi esposo ha visto por las cámaras que hay en la casa una mancha blanca que pasa. Se encendían las luces de la nada. Gloria Klein (exactriz peruana) estuvo un tiempo en esa casa y me dijo que sus hijos escuchaban pasos. Nunca durmió ahí porque la sentía muy pesada”.

No encuentran solución

Pero lejos de encontrar una solución efectiva, Mariella Zanetti y su esposo se han refugiado en recetas espirituales que, hasta el momento, de poco le han servido:

“Hemos limpiado la casa, tres curas han ido a mi domicilio a echarle agua bendita, por unos días se vuelve tranquilo, pero después vuelve la misma actividad”.