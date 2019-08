Nicola Porcella justifica presunta agresión a Angie Arizaga en discoteca

Nicola Porcella está en el ojo de la tormenta tras la difusión de unas imágenes donde se percibe que insulta a Angie Arizaga. El exchico reality se comunicó con el programa radial de Carlos Cacho y justificó su actitud.

Pero unas nuevas imágenes revelan que dentro de la discoteca, Nicola Porcella y Angie Arizaga tuvieron un enfrentamiento previo en el que un amigo en común intento separarlo de ella.

“Cuando yo me encuentro con ella (Angie) en la discoteca, en ningún momento hemos peleado. Simplemente van a salir unas imágenes que yo le estoy hablando fuerte pero es porque ella me contó algo de un chico con el que había salido que había hablado mal de mí. Yo no le increpaba a ella, le decía que lo llame”, expresó Nicola Porcella a Carlos Cacho.

Magaly Medina publicará hoy nuevas imágenes comprometedoras. Foto: Captura

"Yo en ningún momento le hablo a Angie. Éramos un grupo de gente que estábamos afuera, gente súper conocida", agregó.

Además, aseguró que él no fue quien le ‘mentó la madre’ a su expareja sino otra persona que estaba cerca de allí.

Todo comenzó con un video donde se ve a Nicolla Porcela hablando con lisuras a Angie Arizaga. Foto: Captura

En otra respuesta, Nicola Porcella explica que el amigo que lo separa de Angie Arizaga dentro de la discoteca no sabía que la discusión no era contra ella.

“Mi amigo me coge, no sabía que no estaba peleando con Angie. Él no sabia de qué era la discusión, no era una discusión por ella”, dijo.

Para el exchico reality no hay pruebas que afirmen que él se refirió a ella con los insultos, por lo que se mostró seguro de tener testigos a favor.