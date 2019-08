Macarena Vélez se despide de “Esto es Guerra” con emotivo mensaje

Macarena Vélez fue eliminada de “Esto es Guerra” este lunes, por lo que decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram para despedirse del programa.

Luego de denunciar que un sujeto le hizo tocamientos indebidos en una discoteca e intentó grabar sus partes íntimas en una discoteca, la chica reality compartió un extenso mensaje en el que le dijo adiós a sus ahora excompañeros y a todo el público que la apoyo durante su estadía en el reality de competencias físicas.

“¡Gracias a toda la producción del programa! ¡A todos los fans que me apoyan! Todo en la vida tiene consecuencias y nada. Hoy me sentí con muchas ganas pero ni modo. Ya no continúo más en el programa", expresó al inicio de su publicación en Instagram.

La joven les deseo lo mejor a quienes aún continúan compitiendo en “Esto es Guerra” e indicó que ella seguirá esforzándose por salir adelante. “Espero le den con todo. Los voy a extrañar infinitamente. La vida continúa y solo me toca aprender y superarme yo sola”, mencionó. "A seguir con lo demás y buscar nuevas cosas. Lo que no te mata te hace más fuerte. Gracias por su apoyo”, añadió.

Macarena Vélez también señaló en otra de sus historias de Instagram que su salida del programa fue inevitable. “Son órdenes y no consecuencias. No me retiro porque yo quiero, sino por decisiones que escapan de mi”, precisó.

Sin embargo, aclaró que fue una gran experiencia haber podido formar parte de “Esto es Guerra” durante algunos meses. “Fue súper lindo mientras duro y sé que saldré adelante. Pensé que aún podía demostrar pero no tengo esa oportunidad ya más. Sé que vendrán miles de oportunidades más, aunque quizás ahorita no las pueda ver. Perdí mucho, pero aprendí demasiado y con eso quiero quedarme. Bendiciones a todos”, finalizó Macarena Vélez en su emotivo post.