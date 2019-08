Mirella Paz defiende a Yahaira Plasencia por rumores de romance con Jefferson Farfán

El supuesto romance que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían retomado es uno de los temas más comentados de las últimas semanas. Casi todos han dado su opinión al respecto y esta vez fue el turno de la también salsera Mirella Paz, quien destacó que la ‘Reina del Totó’ se encuentra muy feliz.

La actual conductora del programa “Mujeres al Mando”, ha calificado a Yahaira Plasencia casi como su hermana, por lo que la cercanía entre ambas existe. Por ello, cuando los hombres de prensa le consultaron sobre su situación Jefferson Farfán, esta contestó:

“Justo estábamos conversando ayer, ella está tranquila, no voy a hablar de su vida amorosa, si está o no está, yo hablo de eso con ella, yo hablo de su carrera profesional, está muy feliz con su proyecto. Que la siga rompiendo, es su momento, ella está brillando ahorita”, expresó Mirella Paz.

Mirella Paz no delata a Yahaira Plasencia

Sin embargo, los reporteros trataron de sacarle un poquito de información insistiendo en una posible relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, pero Mirella Paz se mantuvo fiel a su amiga:

“Así regrese o si están no lo sé, no tengo conocimiento de eso, pero siempre le deseo lo mejor en su vida sentimental, con quien esté, en sus proyectos, en todo”.

Los rumores de un supuesto romance entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán coinciden con un alza en la carrera de la salsera quien no solo ha estrenado nuevo tema, “Y le dije no”, sino también porque está trabajando con el reconocido productor Sergio George.

Yahaira Plasencia responde a críticas

Sin embargo, esta nueva etapa de su carrera no ha sido exenta de críticas, ya que muchos consideran que su éxito se lo debe a la mediática relación que tuvo con el jugador de la Selección Peruana, a lo que Yaharia Plasencia respondió:

“Estamos en una sociedad machista, donde piensan que si logras algo es gracias a alguien. Todo el Perú sabe que me hice conocida por mi expareja, pero yo tengo mi orquesta. He venido trabajando noche tras noche, tengo más de diez shows semanales. Gracias a Dios tengo trabajo, tengo mi dinero; no soy millonaria, pero tengo para darme mis gustos y comprar lo que quiera”, sentenció la ‘Reina del Totó’.

Tilsa Lozano y una enemistad pública

Quien también lanzó duros dardos contra Yahaira Plasencia fue Tilsa Lozano quien criticó duramente la presentación de la salsera en la gala inicial de “El Artista del Año”:

“Lo que me llama la atención es lo siguiente: estamos en un programa que se llama ‘El Artista del Año’. Ella viene a panudearse delante de todo el mundo diciendo que se internacionaliza y hace playback”.