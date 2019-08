Nicola Porcella y Angie Arizaga discuten en la vía pública [VIDEO]

Nicola Porcella y Angie Arizaga fueron captados por las cámaras de “Magaly tv, la firme” cuando mantenían una fuerte discusión en plena vía pública.

Magaly Medina mostró en su programa imágenes exclusivas, donde se veían los integrantes de “Esto es Guerra” en un acalorado intercambio de palabras.

En el video grabado por la noche, se apreciaba a Nicola Porcella acercándose a Angie Arizaga mientras le dice “Es el de allá, Angie”.

En otra parte del clip, el integrante de “Esto es Guerra” pronuncia fuertes palabras al hablarle a su expareja. “Ven acá. No me jo..”, expresa.

Al oír esto, Angie Arizaga se muestra bastante molesta y le exige a Nicola Porcella que modere su forma de expresarse al dirigirse a ella. “Háblame bien”, asevera la modelo, tras lo cual el chico reality vuelve a vociferar groserías, sin importarle que lo vean otras personas.

Como se recuerda, Nicola Porcella y Angie Arizaga mantuvieron una relación de varios años, por lo que sorprendieron a todos sus seguidores al confirmar su ruptura definitiva en julio del 2018.

Nicola Porcella descarta reconciliación con Angie Arizaga

El modelo Nicola Porcella aseguró que no existe posibilidad alguna de reconciliarse con Angie Arizaga. “Con Angie no hay remember, no existe ni un chance. No hay amistad, no va a haber, no tenemos nada de qué hablar. Ha pasado más de un año desde que terminamos y cada uno hace su vida”, aseveró el modelo.

Por su parte, Angie Arizaga también descartó que vaya a retomar su romance con el ‘Capitán histórico’ de “Esto es Guerra”. “Me siento bien soltera, no tengo ningún apuro en tener pareja. Disfruto de mis tiempos, de mi familia, de mi perrito. Además, realizando cosas diferentes en la televisión, como fue la cobertura en Fiestas Patrias, donde me tocó una secuencia gastronómica”, comentó la popular ‘Negrita’.