Conoce a Brenda Zambrano, la nueva pareja de Guty Carrera [VIDEO]

La nueva conquista del exchico reality Guty Carrera es la modelo Brenda Zambrano, de 25 años.

Natural de Ciudad Victoria, Tamaulipas en México, Brenda Zambrano alcanzó fama al unirse en 2015, al reality de MTV ‘Acapulco Shore’, y desde su ingreso no ha sido ajena a los escándalos como el que protagonizó en 2017, cuando se grabó ensangrentada luego de ser atacada por una mujer en una discoteca, y luego denunció que no la quisieron atender en el hospital.

“Vean como me dejaron en el antro, cuando yo no hice nada. No tengo a quién hacerle de pedo. No porque sea figura pública tengo que aguantar estas humillaciones”, expresó en aquel entonces.

Brenda Zambrano: describe a su hombre ideal

Un par de meses antes de hacer conocido su romance con el modelo peruano Guty Carrera, de 28 años, la mexicana respondió en una entrevista para Fox Sports cómo sería su hombre ideal describiéndolo como: “Alto, guapo, deportista y con tatuajes”, características que el ex de Melissa Loza cumple a la perfección.

En la mencionada entrevista, Brenda Zambrano también relató cómo fue su primera experiencia sexual a los 18 años, calificándola como “terrible”.

Brenda Zambrano y Guty Carrera: las reacciones en redes sociales

El 27 de julio, la modelo mexicana compartió con sus 3.6 millones de seguidores en Instagram, la primera imagen junto a Guty Carrera. No obstante, las opciones de comentarios fueron desactivadas.

Sin embargo, en otra publicación del 4 de agosto, los seguidores de la chica ‘Acapulco Shore’, le pedían averiguar sobre el pasado de Guty Carrera: “por algo no lo quieren en Perú”, escribió una usuaria.

Asimismo, no faltaron los comentarios que señalaban que el interés de Guty Carrera en la modelo seria para poder unirse al reality de MTV.