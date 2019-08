Shirley Arica a Tilsa Lozano sobre “Loco” Vargas: “Le da de comer y le dará toda la vida”

Shirley Arica reaparece más desenfrenada que nunca y se fue contra Tilsa Lozano y Sheyla Rojas. También, habló con mucha sorna sobre lo que le está pasando al futbolista Juan Manuel “El Loco” Vargas.

“Bueno, Tilsa siempre comenta de él, nunca se va a casar. Es un tema que le da de comer y le dará toda la vida. Pero ya es problema de ella si quiere hacerlo. Blanca (Rodríguez, pareja de Vargas) no habla, menos él. (Tilsa) debería dedicarse a sus hijos y ver cómo recupera a su marido o si no, buscarse a otro. Creo que le falta que la alineen, le urge un buen movimiento”, manifestó Shirley Arica.

En una entrevista para un medio local, la modelo habló sobre Blanca Rodríguez y Juan Manuel “El Loco” Vargas.

“No hablo hace tiempo con ella, no sé nada. Todo bien, hemos hablado a veces de los bebés, no somos íntimas. No estoy con Pío (su expareja, primo de ‘El loco’), no hay mucha comunicación. ¿Si me solidarizo con él? Cuando no obras bien en la vida, qué pasa después. Al que le caiga el guante que se lo chante. En la vida te la cobran antes de irte. Esperemos que se solucionen las cosas por él y su familia”, expresó Shirley Arica.

En otro momento, luego que Sheyla Rojas estuviera en boca de todos por el romance que tendría con el libanés Fidelio Cavalli, la examiga de Aída Martínez no dudó en enviarle unos dardos por su rol de madre.

“Muchas veces se me han mandado en redes y ya sabes que el de acá (muestra su derrier) paga. Pero yo soy puro amor”, aseguró.

Tilsa Lozano desea lo mejor a Juan Manuel “El Loco” Vargas

Tras el paso de ‘Zorro’ Zupe en “El valor de la verdad”, la actual jurado de “El artista del año”, Tilsa Lozano, deslindó todo tipo de amistad con el futbolista y le deseo lo mejor en su vida.