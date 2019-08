Yahaira Plasencia tras negar relación con Jefferson Farfán: “Compraré la casa a mi madre y mi departamento”

Yahaira Plasencia está camino a la internacionalización. Con su reciente videoclip de su tema “Y le dije no”, la salsera se abre paso entre los artistas de talla internacional y ha sido comparada con la misma Jennifer Lopez y Britney Spears, según su productor Sergio George.

Tras las constantes vinculaciones con Jefferson Farfán, la intérprete de “Y de pronto tú y yo” aseguró que viene trabajando duro con su orquesta para darse ciertos gustos.

“Estamos en una sociedad machista, donde piensan que si logras algo es gracias a alguien. Todo el Perú sabe que me hice conocida por mi expareja (Jefferson Farfán), pero yo tengo mi orquesta. He venido trabajando noche tras noche, tengo más de diez shows semanales. Gracias a Dios tengo trabajo, tengo mi dinero; no soy millonaria, pero tengo para darme mis gustos y comprar lo que quiera”, manifestó la salsera.

En ese contexto, la intérprete de “Y le dije no" reveló que está enfrascada en comprarle la casa a su madre y un departamento para ella.

“Estoy proyectada en comprarle la casa que mi mamá quiere, estoy proyectada en comprar mi departamento, con mi plata obviamente", aclaró la cantante.

En otro momento, Yahaira Plasencia dejó en claro que no se ha sometido a muchas cirugías para cambiar su imagen como todos señalan.

“En realidad lo único que me hice es la lipo, porque creía que lo necesitaba. Me puse carillas, obviamente porque todo el mundo lo sabe”, afirmó Yahaira Plasencia.

Finalmente, Yahaira Plasencia dejó en claro que se encuentra tranquila emocionalmente y que lo único que le quita el sueño son sus proyectos personales y profesionales.

“Estoy tranquila, estoy bien, estoy proyectada únicamente en mi carrera. Mi mente ahorita está en lograr mis sueños, mis cosas, tengo ahorita 25 años”, puntualizó.

Yahaira Plasencia estrena “Y le dije no” en YouTube

Desde que Yahaira Plasencia lanzara su video oficial de su tema “Y le dije no”, diversos usuarios creen que sería una indirecta a Jefferson Farfán, rumor que no ha sido afirmado ni negado por la cantante. Hasta la fecha, el material audiovisual publicado en YouTube bordea el millón de visualizaciones.