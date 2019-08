Jimin de BTS nominado a ‘Los rostros más hermosos del mundo 2019’ [FOTOS]

La lista "The 100 Most Beautiful / Handsome Faces of 2019” (Los rostros más hermosos del mundo 2019), organizada por el portal británico de Críticos Independientes (TC Candler), sigue actualizándose y siete nuevas estrellas asiáticas figuran en el listado.

El último en ser nominado es Jimin. miembro del grupo BTS, quien competirá con sus compañeros Jeon Jung-Kook (Jungkook), quien ya ha sido nominado por tercera vez; y Taehyung, V, quien ocupó el primer lugar en la lista de TC Candler, en 2017.

De igual forma, quien repite nominación es Choi Si-won, miembro del grupo Kpop Super Junior, y de su sub grupo, Super Junior M. El cantante ocupó el puesto 7 en la lista del 2013.

Choi Si-won también posee una sólida carrera como actor. Su último dorama es la comedia romántica “My Fellow Citizens”, junto a Lee Yoo Young.

El cantante chino Cai Xu Kun, de 21 años, exmiembro de boyband Swin-S, y actual integrante de Nine Percent, también repite por segundo año su nominación en la lista de TC Candler. En 2018, logro obtener el puesto número 27.

Y por primera vez en la lista se encuentra el cantante The8 –cuyo nombre real es Xú Mínghào- forma parte de la boyband surcoreana Seventeen, quien a sus cortos 21 años, es el encargado de realizar las coreografías de las canciones de su agrupación.

Entre las estrellas asiáticas femeninas nominadas a "The 100 Most Beautiful Faces of 2019”, figuran la cantante japonesa Sana Minatozaki, de 22 años.

Sana –quien reside en Corea del Sur- alcanzó fama como integrante de grupo kpop Twice, y en 2018, ocupó el puesto 17 como la idol más popular del país.

Por primera vez en esta lista figura Nana Okada, también conocida como Naachan. Es miembro del grupo japonés de chicas idol AKB48 y su grupo hermano STU48. Su nominación oficial en el Instagram de TC Candler se hizo el 12 de agosto, y recibió 23,976 me gusta.

Desde Tailandia, ingresa a la lista de “Los rostros más hermosos del 2019” la actriz Natapohn Tameeruks, de 30 años.

Su último trabajo es la comedia romántica Ruk Jung Eoi, y antes de ello participó en las producciones Game Sanehha, Nueng Dao Fah Diew, ambas del 2018.