Katy Perry habría acosado sexualmente a presentadora de TV [FOTOS]

La denuncia de agresión sexual realizada por el modelo Josh Kloss contra la cantante Katy Perry, sirvió para que Tina Kandelaki, periodista rusa de nacimiento georgiano, se sumara y contará su propia experiencia con la intérprete de “Teenage Dream”.

Según relató Tina Kandelaki, productora general de Match TV, en un post –publicado el 13 de agosto- en su perfil de Telegram, la cantante actuó de manera inapropiada hacia ella, durante una fiesta, pero ella rechazó sus avances. Esto hizo que Katy Perry se fuera en busca de otra víctima femenina.

“Una vez me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, donde ella, siendo bastante alegre, me eligió como un objeto para la manifestación de su pasión. Me las arreglé para contraatacar, el entrenamiento de fuerza no fue en vano, y Katie instantáneamente encontró una nueva víctima para besos, abrazos y bailes sucios. Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta, pero no me sorprenderá la corriente de recuerdos de fanáticos infelices que durante años llevaron esto dentro de sí mismos, y ahora de repente recordaron la dignidad profanada ", escribió la presentadora de televisión rusa.

A las denuncias de Josh Kloss y Tina Kandelaki, se suman otros actos que Katy Perry realizó contra otras personas que se podrían calificar como “conducta inapropiada de índole sexual”.

Por ejemplo, en marzo de 2018, la cantante de 34 años besó sorpresivamente a Benjamin Glaze, de 19 años, durante su audición al programa de canto “American Idol”.

Un año antes, durante los iHeartRadio Music Awards 2017, la intérprete de “Fireworks” le agarró el trasero sorpresivamente al cantante Shawn Mendes.