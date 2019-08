Kate Candela arremete contra Daniela Darcourt y niega haber sido su amiga

Kate Candela respondió a Daniela Darcourt luego de que ella le recomiende tener ‘más correa’ y aguantar las burlas porque es parte del medio musical. La cantante de salsa no se quedó callada y acusó a la intérprete de ‘Señor Mentira’ de desatinada.

Daniela Darcourt y Kate Candela no fueron amigas en la agrupación ‘Son Tentación’, así lo reveló la salsera. “Hemos tenido siempre una relación de compañeras, no hemos logrado tener una amistad (...) es su manera de salir de las cosas”, explicó.

Para Candela quien está dañando su imagen es la propia Daniela. “La que está quedando prácticamente mal y se nota el son con que uno lo diga (...) no tiene sentido lo que dice. Si es en mala onda a mi no me afecta, una broma así, en buena onda, como que tampoco es", agregó.

Como se recuerda Daniela Darcourt grabó un video en Instagram bromeando con el nombre de la salsera. “No lo sé y peor aún si sabe que lo están grabando, yo creo que es algo bastante desatinado, en lo personal”, dijo su ex compañera de Son Tentación.

Sobre alguna comunicación entre ambas luego de lanzarse como solistas, Kate Candela reveló que la felicitó cuando se separó del grupo de salsa.

"No tenemos comunicación desde que salió de la orquesta ya no tuve comunicación con ella. Las veces que le escribí fueron puntuales, cuando recién se lanzó como solista para felicitarla”, finalizó la cantante.

Daniela Darcourt le recomienda a Kate Candela ‘aguantarse’ las bromas

“La chacota que tienen las familias musicales son bastante fuertes, bastante duras, y el que no tiene correa pues lastimosamente se tiene que aguantar”, dijo Daniela Darcourt.