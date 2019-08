¿Sheyla Rojas se burló de Ventanilla? Conductora responde a críticas

La conductora Sheyla Rojas se convirtió en blanco de críticas tras haber compartido una polémica frase de su amiga Aneth Acosta.

Según se pudo leer en un Instagram Storie, la presentadora de televisión compartió la siguiente frase: “Cásate con un rico porque al final todos son infieles, pero es mejor llorar en Dubái que en Ventanilla”. Ello le generó más de un comentario negativo por parte de los cibernautas, al tal punto que Sheyla Rojas tuvo que pronunciarse.

Según explicó la conductora de “Estás en todas”, la polémica frase es un meme que se viralizó en redes sociales y solo quiso aclarar que no salió de su imaginación.

“Yo jamás dije eso... hicieron un meme como tantos que hicieron ‘frases de Sheyla’ y dando a entender que salió de mi boca y no es así. Hay personas que se la creen, leo comentarios como ‘si te pongo like tengo que pagar’, ‘no te voy a responder gratis’ y así mil frases con las que me hicieron memes", respondió Sheyla Rojas a una usuaria de Instagram.

Jazmín Pinedo indignada con frase de Sheyla Rojas

Jazmín Pinedo no fue ajena al post de Sheyla Rojas y se pronunció en su programa ‘Mujeres al mando’

“Me gustaría empezar repitiendo esta frase bastante penosa de la que hacen tanta mofa y la toman como un juego [...] Si tu ideología de vida es casarte con un rico porque todos son infieles, es tu ideología de vida, pero luego hace esta comparación que es bastante despectiva, creo que está totalmente fuera de lugar”, señaló enfática Jazmín Pinedo.

La polémica frase que Sheyla Rojas compartió en Instagram