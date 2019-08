Bella Thorne: Otros famosos que incursionaron en el cine para adultos

El camino a la fama suele ser complicado. En su paso, muchas personalidades hicieron de todo para lograr tener el éxito en la fama, y otras, han decidido hacer un giro en su carrera actoral.

Tras conocerse que Bella Thorne, actriz y cantante conocida por la serie ‘Shake it up’ de Disney Channel en 2010, hizo un cambio radical en su carrera al debutar en el cine para adultos, preparamos un informe sobre otros famosos que incursionaron en este tipo de cine.

James Franco

El actor James Franco confesó, años atrás, que grabó una cinta erótica casera con su exnovia, Marla Sokoloff. Dicho video lo distribuyó para poder tener fama.

Por lástima, la cinta no logró hacerlo famoso así que también actuó en un falso documental con alto contenido erótico y homosexual.

James Franco

Cameron Díaz

Antes de ser una actriz famosa, Cameron Díaz participó en un filme pornográfico.

A diferencia de otros actores y actrices, Cameron no estaba muy contenta con su pasado y, una vez hecha famosa, demandó a los responsables de la película y se aseguró de que no quedara evidencia de la mencionada cinta.

Cameron Díaz

Jackie Chan

El héroe y protagonista de numerosas películas de acción no siempre fue un maestro de las tomas de artes marciales. Antes de ser famoso, él incursionó en el cine para adultos. El actor negó haber participado en el filme: “All in the family”, el cual es de carácter pornográfico.

Jackie Chan

Noelia

La cantante mexicana Noelia impactó a miles de fans al compartir su decisión de dejar la música para incursionar en el cine para adultos.

Noelia

Celia Lora

La actriz mexicana Celia Lora reveló en mayo de este año que filmó un video para adultos con la actriz porno Apolonia Lapiedra. La hija de Alex Lora publicó escenas de esta grabación en sus redes sociales, como parte de la publicidad que quería mostrar.

Celia Lora