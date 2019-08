‘Melcochita’ le pide a Josimar que no deje a su familia por bailarina menor de edad

Josimar se encuentra en el ojo del huracán luego que su aún esposa, Gianella Ydoña, revelara que el cantante de salsa la botó de su casa con su menor hijo.

“Sí, (me sacó) con todas mis cosas y mi hijo”, contó la joven durante una entrevista con el programa "Magaly TV, la firme".

Como se recuerda, Josima Fidel fue vinculado sentimentalmente con una joven bailarina de tan solo 17 años, quien ya fue captada ingresando a la vivienda del artista.

Ante esto, el conocido cómico ‘Melcochita’ se animó a enviar un consejo al hombre y le pidió que piense bien las cosas, pues está arriesgando su familia por una menor de edad.

“Josimar es un buen cantante, lo conozco y me parece una buena persona, pero no puede dejar a su familia por una ‘chibola’, una menor de edad. Uno tiene que tener cabeza fría y solucionar los problemas con la esposa, antes de meter la pata de tal manera”, comentó Pablo Villanueva, nombre real del humorista,

Gracias a esta polémica, 'Melcochita’ hizo mea culpa, pues él también hizo algo parecido hace un tiempo atrás.

“Hace unos años dejé a mi esposa porque las cosas no funcionaban, pero no teníamos niños, pues ellos son los que más sufren. Por eso, hoy en día no me iría con una ‘chibola’ por más coqueta que pueda ser, primero es mi familia, mis hijas, no sería feliz sin ellas”, aseguró.

Gianella Ydoña ya sabía del presunto nuevo romance de Josimar

Gianella Ydoña contó a Magaly Medina que fue el mismo salsero Josimar quien le confesó que había empezado una relación con la menor de edad.

“Él me contó que estaba saliendo con su bailarina cuando ya estábamos separados”, mencionó.

Cabe mencionar que Josimar ha negado mantener un romance con la jovencita.