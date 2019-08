Leonardo DiCaprio y su novia Camila Morrone son captados muy cariñosos en un jacuzzi

Leonardo DiCaprio se encuentra pasando por uno de sus momentos más especiales, no solo por el estreno de la tan esperada cinta “Once upon a time in Hollywood”, donde comparte papeles con Brad Pitt y Margot Robbie, si no también en el plano sentimental.

El actor ganador del Oscar por su papel en el “Renacido”, fue captado en situaciones comprometedoras con su novia, la modelo Camila Morrone.

El famoso intérprete de 44 años y la joven de 22 iniciaron su romance en diciembre de 2017. Y, ahora, la pareja decidió viajar hasta Positano donde unos paparazzi inmortalizaron las candentes escenas que protagonizaron.

La celebridad de Hollywood y la joven optaron por pasar unos días de relajo navegando por las playas de Italia en un lujoso yate. El actor y la modelo decidieron soltar rienda suelta a su pasión en un jacuzzi y los fotógrafos no dudaron en capturar el momento.

En las imágenes se pudo ver a Camila Morrone usando un bañador color blanco, mientras que Leonardo DiCaprio se lució con un short oscuro.

¿Leonardo DiCaprio y Camila Morrone se casan?

La revista People señaló que, a pesar de la diferencia de edades, Leonardo DiCaprio y Camila Morrone están más enamorados que nunca. Incluso, se informó que la modelo ya conoció a la familia del actor.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt juntos por primera vez

Gracias al director Quentin Tarantino, responsable de la cinta “Once upon a time in Hollywood”, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt se juntaron para trabajar por primera vez en una cinta. Esto ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambas estrellas.