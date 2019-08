Yola Polastri critica a famosos que modifican su figura con cirugías

Yola Polastri es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión peruana, ha sido la compañía de muchas generaciones con su programa “Hola, Yola”. Si bien es cierto que en la actualidad la exconductora lleva su carrera por otros senderos alejada de la pantalla chica, lo cierto es que su voz es escuchada cada vez que habla del mundo del entretenimiento local, y esta ocasión no fue la excepción al mencionar las cientos de cirugías a las que se someten los famosos.

En entrevista con un radio local, la popular ‘Reina de los Niños’ fue muy crítica en cómo el contenido de la televisión peruana ha cambiado dramáticamente, lo que Yola Polastri considera hacia algo negativo, destacando la muestra de “cuerpos desnudos” o el uso de “groserías”.

En ese sentido, Yola Polastri siguió con su reflexión sobre el contenido actual de la televisión peruana: “Ahora está de moda lucir cuerpos que han sido perfeccionados a través de la cirugía, a ver a quién la arreglaron más bonita. Yo creo que no hay que darle el premio a ella sino al doctor”.

Yola lamenta no se hagan más programas para niños

En otro pasaje de su intervención, Yola Polastri lamentó que hoy no se muestre contenido enfocado hacia los niños, asegurando que este tipo de material, en nuestros días, para los productores no es una fórmula rentable.

“Que haya un programa especialmente para niños es un imposible porque no se puede exagerar los temas en todo término para poder llamar la atención. Los programas infantiles son más sanos, más limpios y no hay romances. Solo efervescencia infantil. Por eso no les interesa, consideran que no es comercial y no lo van a hacer nunca más. Es una pena realmente”, lamentó Yola Polastri.

Yola Polastri ataca a los políticos

Pero Yola Polastri también ha causado revuelo no solo por sus comentarios sobre la televisión peruana, sino por palabras relacionadas a la política peruana. En marzo de 2018, la exconductora usó su cuenta de Twitter para publicar lo siguiente:

“Cada día más perjudicado el país. Más de lo mismo. En la dictadura de Fujimori perdí mi trabajo. TV para niños 1994, más de 20 años, vimos a gobernantes robando y vimos programas de vulgar escándalo y violencia brutal y todo sigue igual. Lo único que progresa es la corrupción”, opinión que no pasó desapercibida entre ciertos sectores del fujimorismo.

Yola Polastri molesta con chicos reality

En un post mucho más antiguo, Yola Polastri lanzó duros dardos contra los programas reality: “El programa infantil de TV4, es un besuqueo y cambio de parejas, los niños ven y admiran a los que les pegan a las mujeres. Ya aburren”.