Plácido Domingo es acusado por mujeres de ofrecer trabajo a cambio de sexo

Mujeres advertían a los nuevos talentos sobre el tenor español. La agencia Associated Press presentó una lista de testimonios de artistas que acusan a Plácido Domingo de ser un presunto acosador sexual, además de ofrecer trabajos a cambio de tener intimidad.

Según especifica el informe de la agencia, Plácido Domingo “presionó” a las supuestas víctimas para tener sexo a cambio de puestos de trabajo. A quienes se negaran a aceptar su pedido, él las “castigaba profesionalmente”.

En total, 8 cantantes y 1 bailarina han presentado sus testimonios en contra del tenor español, pero de forma anónima. Estas acusaciones tiene fecha de inicio desde hace tres décadas. Incluso, una de las presuntas víctimas aseguró que “era un secreto a voces” en el mundo de la ópera.

“Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote”, fue una de las declaraciones que hizo una de las cantantes que trabajó junto a Plácido Domingo. A este relato se suman otros que darían señales para que se inicie una investigación en contra del tenor español por acoso sexual.

Las 9 mujeres que han declarado para la agencia Associated Press no han sido las únicas. En sus testimonios resaltan que hay otra docena de víctimas a las que el tenor les hizo proposiciones indebidas. Uno de los detalles alarmantes de este informe es que los compañeros de Plácido Domingo, entre músicos y otros profesionales, señalaron que fueron testigos del comportamiento inapropiado y sexual de la estrella de ópera.

Ellos señalaron que Plácido Domingo tenía un interés especial por las jóvenes que recién iniciaban sus carreras.

Mujeres artistas se protegen entre ellas del tenor español

Luego de las acusaciones que han acompañado a Plácido Domingo por más de tres décadas, las mujeres artistas que trabajan en teatros y ópera mantienen como responsabilidad “advertir” a los nuevos talentos para que tengan cuidado con el tenor.

“Hay una tradición oral de advertir a las mujeres sobre Plácido Domingo”. El consejo que mantienen entre ellas, según informó la agencia anteriormente mencionada, es “evitar la interacción con él a toda costa”.

Tenor español Plácido Domingo se defiende

Plácido Domingo habló claro y fuerte sobre las acusaciones de acoso sexual en su contra, calificando a los testimonios de “inexactos”, ya que ninguna de las presuntas víctimas posee pruebas que confirmen lo expuesto a la agencia Associated Press.

“Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada”, explicó.