Liam Hemsworth se pronuncia con emotivo mensaje tras separarse Miley Cyrus

El actor Liam Hemsworth decidió pronunciarse en Instagram luego que el representante de Miley Cyrus anunció la separación de ambos artistas.

Según expresó el actor de 29 años, él le desea felicidad a su aún esposa. “Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro", señaló.

Además, Liam Hemsworth pidió privacidad y dejó claro que no brindará alguna declaración a los medios de comunicación. "Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré ningún comentario a algún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”, finalizó.

El mensaje público de Liam se dio luego que el medio The Daily Mail Australia señaló que habría conseguido que el actor hable al respecto.

Esta situación se habría dado mientras Liam estaba junto a su hermano mayor Chris Hemsworth en Byron Bay, Australia. El mencionado medio le preguntó sobre su reciente separación y el actor contestó de manera cortante: “No entiendes cómo es”.

“No quiero hablar de eso, amigo”, habría dicho Liam Hemsworth sobre su actual situación sentimental.

Así se anunció la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

El representante de la cantante Miley Cyrus fue el responsable de confirmar la separación de ambas personalidades en declaraciones para la revista People.

“Liam y Miley han quedado en separarse en este momento”, dijo el representante de la cantante de 26 años al medio estadounidense. “Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en su profesión. Respeten su trayectoria y privacidad”, añadió.