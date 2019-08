“Los delincuentes son los enviados por Maduro”

polémica. La cantante y actriz venezolana llegó para presentar su cinta He matado a mi marido en el Festival de Cine, y defiende a sus compatriotas exiliados.

La cantante y actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso, quien llegó a nuestro país para presentar su última película He matado a mi marido en el Festival de Cine de Lima, no dudó en expresar su desilusión por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de quien pensó que tomaría acciones firmes para derrocar al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro.

“Lo que hay que hacer inmediatamente es parar las negociaciones que está teniendo el régimen con la oposición, mientras más hablan, más sigue muriendo gente por falta de medicinas y por falta de comida. Aquí lo único que tenemos que hacer es pedir y, al pedirlo, estoy segura de que EEUU apoyará con una intervención militar, pero no lo va a hacer hasta que Juan Guaidó no lo pida, y por los vientos que soplan, no lo van a pedir”, dijo.

Asimismo, la polémica artista defendió a sus compatriotas que han tenido que emigrar a otros países, como el Perú, y aseguró que los malos elementos que se han dedicado a delinquir en nuestro país son enviados por Nicolás Maduro.

“Estamos seguros de que esos (los delincuentes) son enviados por el régimen para joder al venezolano bueno, trabajador y noble, que es en su mayoría el que sale, y que es muy distinto al que sale de otros países. El venezolano tuvo que salir porque le desgraciaron la vida el comunismo y los Castro de Cuba”, aseguró tras aclarar que sus compatriotas son muy diferentes a los inmigrantes que salen de países como México o de Centroamérica para ir a EEUU.

“Es muy distinto los que se han ido de México o los que se han ido de Guatemala o los que se han ido de El Salvador, que los que se han ido de Venezuela. Los venezolanos se han ido única y exclusivamente porque llegó el comunismo y en su mayoría se ha ido gente educada, profesional, que está abriéndose paso en otros países”, refirió.

Pero al hacerle énfasis en que los centroamericanos huyen de sus países por la violencia y miseria, señaló que “en Venezuela también ha existido violencia y miseria, pero no se iban, se quedaban a trabajar. No estoy diciendo que nadie pueda irse, todo ser humano tiene derecho a ir a trabajar y a buscar una mejor vida y a nadie se le puede criticar por salir de su país”.

Apoya a Trump

Siempre incendiará con sus declaraciones. María Conchita Alonso no dudó en admitir que es simpatizante del polémico presidente de EEUU, Donald Trump, a pesar de que sus discursos están marcados por el racismo, en especial hacia los inmigrantes hispanos.

“Sí estoy de acuerdo en muchas cosas, pero no en la forma en que lo dice”, refirió.

“¿Tú vas a dejar la puerta de tu casa abierta para que entre una persona que tú no conoces?... Dentro de esos que se van de sus países están metidos los malos y por eso no se le puede permitir la entrada a un país sin saber quiénes son. Lamentablemente, así es la vida”, agregó. ❖