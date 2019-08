Bruno Pinasco: “No está dentro de mis planes ser padre”

Bruno Pinasco, quien actualmente tiene ya 44 años, sorprendió a sus seguidores al referirse a la posibilidad de convertirse en padre.

Por medio de una entrevista a un diario local, el conductor de televisión indicó que no tiene intención alguna de tener hijos, puesto que este nunca ha sido uno de sus sueños.

PUEDES VER: Bruno Pinasco asombra al lucir casi igual en afiche de hace 19 años

“No, no está dentro de mis planes (ser padre). No creo que suceda. Hay personas que sí lo anhelan, pero en mi caso, no", reveló Bruno Pinasco en declaraciones para RPP.

Sin embargo, aclaró que a pesar de ello, si le agradan los niños. “No es que no me gusten los niños porque obviamente sí, tengo varios sobrinos”, comentó.

Bruno Pinasco también dio a conocer que si le gustaría poder compartir su vida con una persona. "Sí tengo ganas de tener un proyecto de vida con alguien, pero no de ser papá”, enfatizó el experimentado presentador de “Cinescape”.

En otro momento, el animador contó que se encuentra preparando dos producciones televisivas de ficción.

Bruno Pinasco felicita a Ricardo Morán y Ernesto Pimentel por convertirse en padres

Bruno Pinasco se mostró muy contento por Ricardo Morán y Ernesto Pimentel, quienes este año sorprendieron a los peruanos al dar a conocer que se convirtieron en padres solteros. “Lo de Ricardo (Morán), yo lo sabía desde antes porque somos amigos, pero lo de Ernesto (Pimentel) me sorprendió e inmediatamente le mandé saludos. Me pareció súper lindo. Aún no he conocido a los sobrinos, así que en algún momento iré a verlos”, expresó el conductor de “Cinescape”.

Bruno Pinasco asombra al no envejecer con FaceApp

Christian Meier dejó sin palabras a sus seguidores en las redes sociales al exponer fotos donde aparecía junto a Bruno Pinasco. En la primera imagen, ambos lucían tal cual se ven en la actualidad; en la segunda, el cantante se veía mucho más joven y el conductor casi igual; en la tercera y última imagen, el rostro de Meier estaba bastante avejentado, a diferencia del de su compañero, quien no mostraba cambio alguno en su rostro.