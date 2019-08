Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán: “tengo un concepto diferente del amor”

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt no son amigas, pero han tenido una relación muy cordial como protocolar; ambas son las salseras del momento y pesar de no ser cercanas siempre se han deseado lo mejor. Sin embargo, la cantante de “Señor Mentira” no fue ajena y no pudo evitar comentar la relación que la ‘Reina del Totó’ tendría con el futbolista Jefferson Farfán.

Daniela Darcourt, tras dos meses de para debido a un mal que la amenazaba con no poder cantar nuevamente, reapareció en la pantalla chica durante la final de “Reynas del Show” donde compartió escenario con Josimar, contradiciendo a aquellos que decían que la carrera de la salsera había llegado a su final.

Daniela Darcourt y su concepto del amor

Luego de esta presentación, Daniela Darcourt realizó una entrevista a un medio local, donde se le preguntó por su estado de salud, su reaparición en el programa que conduce Gisela Valcárecel, pero también sobre su rival de escenario, Yahaira Plasencia; a pesar de que la cantante trató de esquivar el tema, si pudo contestar otras preguntas relacionadas.

El periodista consultó su opinión sobre la relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, donde el segundo, al parecer, no se anima a oficializar. Ante esto, Daniela Darcourt contestó: “Es un tema del que prefiero no opinar, porque tengo un concepto bastante diferente del amor y las relaciones. Cada quien lo maneja a su forma. Ahora tengo una relación de cuatro meses, estoy súperfeliz y tranquila a mi manera”.

Daniela Darcourt le desea lo mejor a Yahaira Plasencia

La respuesta no fue directa sobre Yaharia Plasencia, pero si una clara comparación entre cómo manejar las relaciones personales, a lo que el periodista, siguiendo esa línea le consultó si ella estaría contenta con que la “oculten”. Daniela Darcourt fue enfática en responder:

“Definitivamente, no. Para una mujer no es bonito ni saludable. Las mujeres somos muy sensibles y en la mayoría de ocasiones, estas cosas nos hacen mucho daño”, pero la salsera agregaría “Si ella es feliz así, que le vaya de lo mejor y nada, ojalá pueda enamorarse de nuevo si es que así lo quiere”, aseguró la salsera.