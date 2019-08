Tilsa Lozano llora con presentación de Dorita Orbegoso en final de “Reinas del show”

La gran final de “Reinas del show” tuvo más de una sorpresa. Dorita Orbegoso lo dejó todo en la pista con su presentación de Elsa de “Frozen” con en el tema “Libre soy”, cuya puesta en escena conmovió hasta las lágrimas a Tilsa Lozano.

Con un vestido de princesa de Disney, Dorita Orbegoso se apoderó de la pista de baile en el programa de Gisela Valcárcel. Los jurados de “Reinas del show” estuvieron atentos a cada uno de los pasos que realizó la también modelo; sin embargo, las cámaras de la emisión captaron a Tilsa Lozano en el preciso momento en el que derramaba algunas lágrimas de emoción.

La estrenada mamá lució un peinado impecable, tiara y el vestido característico del personaje, Elsa. La temática de la final de “Reinas del show” fue inspirada en las princesas de los clásicos de Disney.

Vania Bludau fue una de las primeras en pisar la pista de baile con su personaje de Jazmín de la película “Aladino” con la canción “Un mundo ideal”. Natalie Vertiz le dio vida a Bella en el clásico de “La bella y la bestia”. Dorita Orbegoso con el personaje principal de “Frozen” y finalmente Korina Rivadeneira con “Esmeralda” de “El jorobado de Notre Dame”.

Tilsa Lozano estuvo atenta a cada una de las participantes de “Reinas del show”, pero en especial se conmovió hasta las lágrimas con la presentación de Dorita Orbegoso, quien en todo momento se tomó en serio el personaje.

“Libre soy, libre soy, no me verás llorar. Verme así, me quedo aquí... una tormenta habrá”, se escucha parte de la canción de “Libre soy” que emocionó a la ex vengadora.