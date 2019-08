Angie Arizaga confirma relación con empresario, pero luego lo niega [VIDEO]

A pesar que de que a Angie Arizaga se la ha vinculado con un par de personas tras su separación con Nicola Porcella, lo cierto es que la ‘Negrita’ sigue sola; sin embargo, soltó una confidencia al asegurar que su corazón ya tiene dueño, pero al poco rato, la integrante de “Esto es Guerra” lo negó ¿Qué versión debemos creer?

Sucede que cuando terminaba una de las funciones del “Circo de Esto es Guerra”, Angie Arizaga fue abordada por los periodistas y en un momento la ‘Negrita’ comentó: “No quiero que mi relación sea expuesta”, la periodista, que notó esta infidencia, interrumpió y preguntó “¿tu relación?”, a lo que la chica reality solo atinó a decir “No, no, que mi vida (privada)… ah, pero estoy atenta, estoy atenta”.

Angie Arizaga en salidas con empresario

Y es que últimamente Angie Arizaga ha sido vinculada con el empresario whiskero Carlos Eyzaguirre, muchos aseguran que ambos ya están en amores, a lo que la concursante de “Esto es Guerra” respondió: “Muchos podrán hablar, así como hablan los programas, ya me confirmaron la relación, pero yo no he confirmado nada”.

Pero Angie Arizaga insiste que llegado su momento comentará si inicia un nuevo romance: “No hay nada confirmado aún, no tengo ningún problema en ocultar una relación y, de momento, estoy conociendo”, mientras sobre las salidas con el empresario Carlos Eyzaguirre comentó “poco a poco, poco a poco”.

En relación al hombre ideal, Angie Arizaga detalló lo siguiente: “¡Que no sea de la tele! busco llevarme bien con una persona, no tengo un prototipo de lo que busco, y nada, ya se dará solo”.

Nicola Porcella habla sobre romance de Angie Arizaga

Quien fue consultado por el supuesto nuevo romance de Angie Arizaga fue su expareja, Nicola Porcella, quien un poco desganado contestó: “No estoy con Angie hace un año… es que te diré lo mismo, que le deseo lo mejor… No lo conozco, si es bueno o malo, pero simplemente que esté bien, esté feliz, ojalá la quiera, la ame y sigan para adelante para siempre”.

Hermana de Stefano Peschiera delata a Angie Arizaga

Unos días atrás, la hermana de Stefano Peschiera, Claudia, hizo un comentario donde confirmó la supuesta relación de Angie Arizaga con Carlos Eyzaguirre: “Angie está muy feliz, yo la quiero mucho y toda mi familia la quiere mucho. Es una muy bella persona, pero ella está feliz con un chico, he tenido la oportunidad de conocerlo a él y es un buen chico”.