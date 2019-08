Critican a Gisela Valcárcel por comparar a Daniela Darcourt con Lucha Reyes

La cantante Daniela Darcourt reapareció en las pantallas chicas, luego de alejarse de las cámaras por un problema de salud. En su reencuentro con Gisela Valcárcel, la salsera recibió emotivas palabras de la conductora de “Reinas del show”.

Mientras algunos seguidores expresaron su felicidad por ver a la cantante recuperada, otros se mostraron indignados debido al comentario de Gisela Valcárcel en el que compara a Daniela Darcourt con la fallecida Lucha Reyes, quien el pasado 19 de julio fue homenajeada con emotivo Doodle de Google por la fecha de su nacimiento.

A través de Facebook, una página de los seguidores de Susan Ochoa compartió una dura crítica a la conductora de “Reinas del show” por su comentario en vivo.

“La ex vedette y conductora del Gran Show Gisela Valcárcel se atrevió a comparar a la cantante Daniela Darcourt que solo hace covers con la extraordinaria y emblemática cantante peruana Lucha Reyes, asegurando que tiene la misma calidad interpretativa y artística”, se puede leer en el post.

Junto a la publicación de Facebook, decenas de cibernautas dejaron sus ácidos comentarios contra la presentadora de televisión que fue acusada de humillar a Susan Ochoa en su programa “El artista del año”.

“Cada quien en su época. No hay comparación, sra Gisela. Bájate de la nubes”, “Esta mujer no sabe nada de nada, Lucha Reyes es mejor que Daniela, que se va comparar, Gisela es cabeza hueca no sabe distinguir, por eso todas las personas que van salen llorando por su incapacidad de Gisela, no se por qué ven su programa que no sirve para nada” y “Hay que ser neófito en música para compararla con tremenda cantante”; fueron algunas críticas que recibió la rubia conductora en Facebook.

“Como se atreve, no hay punto de comparación”, “Gisela no sabe ni dónde está parada, haberse visto, comparar a Lucha Reyes con Daniela”, “Me gusta mucho Daniela Darcourt, pero obviamente tiene su propio estilo y no tiene nada que ver con Lucha Reyes… Gisela no sabe lo que habla...siempre fue así, con lo que hizo con Susan Ochoa se desenmascaró para mí” y “Qué comparación tan absurda”; escribieron otros.

Gisela Valcárcel fue acusada de maltratar a sus invitados

A través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel invitó a sus seguidores a no perderse la gran final de “Reinas del show”, pero no contó que una persona la criticaría duramente.

“¿A quién maltratará en esta final, quién será la víctima? Pobre, todas van ilusionadas, pero la producción ya tiene arreglado todo, ganará Korina. Ojalá me equivoque, que gane la mejor”, expresó la mujer en Instagram. Su comentario obtuvo respuesta de la mismísima Gisela.

“Qué graciosa eres. Si estuvieras con nosotras te darías cuenta de cuánto nos divertimos, y todas... Todas salen felices, siendo queridas por ustedes, eso es lo que buscamos. Un beso, disfruta el día y nos vemos el sábado”, manifestó la ‘señito’.