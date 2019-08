Tom Holland responde a teorías que aseguran que su padre está celoso de su éxito

Tom Holland, actor que se ha hecho mundialmente conocido por interpretar a Peter Parker como Spiderman dentro del Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a ser noticia, pero no por un nuevo film del superhéroe arácnido, sino por una supuesta controversia que ha surgido alrededor de la figura de su padre, el comediante Dominic Holland.

¿Cómo surgió esta teoría? Sucede que su padre, Dominic, es un reconocido comediante y locutor en Inglaterra, quien a raíz del súbito éxito que ha tenido su hijo, Tom Holland, personificando a Spiderman ha escrito un libro cuyo título ha causado una gran controversia entre la prensa especializada como en los fans del MCU, “Eclipsed: Turns out Spiderman have a dad after all” (Eclipaso: resulta que Spiderman tiene un padre después de todo).

¿Tom Holland eclipsa a su padre?

¿De qué trata el libro que ha escrito el padre de Tom Holland?, Dominic explica que la obra habla de las situaciones graciosas que ha experimentado cuando, de forma súbita, su hijo se convirtió en una estrella de Hollywood, la Meca del cine.

Esto no ha pasado desapercibido para los millones de fanáticos con que cuenta Tom Holland alrededor del mundo, quienes aseguran que Dominic se está colgando de la fama de su hijo para ganarse unos buenos millones, algunos otros han llegado a afirmar que este estaría celoso por el despegue fortuito que ha tenido la carrera de su hijo.

Tom Holland responde

Sin embargo, quien trató de poner los paños fríos respecto a este tema fue el propio Tom Holland, quien hizo uso de su cuenta oficial de Twitter donde tomó el tema con mucho humor, el mismo que lo ha caracterizado en cada presentación pública que ha realizado como parte del elenco del MCU:

“La única cosa de la que Dominic Holland está celoso son por mis movimientos en el golf. He leído ‘Eclipsado’ y estoy encantando y estoy contento de que la hayas escrito, papá”.