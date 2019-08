Renzo Schuller: “En Combate me di cuenta que no todos son tus amigos”

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz fueron compañeros de conducción en Combate, programa reality a través de la señal de ATV. Tras finalizar la temporada, Gian Piero fue contratado para conducir “Esto es guerra”, en el canal de la competencia. Por su parte, Renzo se alejó de la pantalla chica.

Sin embargo, se especuló que habría enfrentamientos en Combate, por lo que la salida de Renzo Schuller continúa siendo un misterio.

En una entrevista para la plataforma digital, el conductor reveló que su paso por Combate le enseñó que no todos son sus amigos en la televisión.

Estas polémicas declaraciones han encendido los rumor que señala que sí existió una pelea entre los conductores y un evidente distanciamiento que se puede apreciar hasta ahora.

“Conocí mucha gente que hasta el día de hoy quiero y valoro mucho, pero me sirvió también para darme cuenta de muchas cosas, que no necesariamente todos son tus amigos porque no es así”, expresó Renzo Schuller.

Como se recuerda, el co-conductor del primer reality de competencia en el Perú, estuvo durante siete años junto al popular ‘pipi’. Ambos compartían una amistad que traspasaba las pantallas.