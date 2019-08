Milagros Leiva le dice adiós a noticiario matinal [VIDEO]

En la mañana de este 9 de agosto, la periodista Milagros Leiva se despidió de la conducción de ATV Noticias Edición Matinal.

Leiva dio a conocer esta decisión al final del noticiero de ATV y se mostró agradecida con su equipo periodístico. “Tengo que decirles chau. La verdad que la he pasado muy bien, es un año y seis meses que he trabajado en las mañanas. Ha sido muy duro para mí, muy extenuante. Soy una mujer de la noche, siempre he trabajado en programa nocturnos”, expresó Leiva al anunciar su retiro de Edición Matinal.

“Quiero rendir homenaje al equipo periodístico que hace posible el programa matutino. Mis respetos a los camarógrafos, a los editores y a los productores. Este equipo es un reloj. Nunca pensé qué tan duro era todo esto”, añadió.

Además, la mujer de prensa recalcó que seguirá trabajando en ATV, pero asumirá “otros retos”.