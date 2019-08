Lady Gaga es acusada de plagiar “Shallow” y pagaría una fortuna

Tras enterrar los rumores de un supuesto romance con Bradley Cooper, Lady Gaga vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez con un tema relacionado a su carrera profesional.

Según Page Six, la famosa cantante de 33 años ha sido demandada por el compositor Steve Ronsen de plagiar una canción suya llamada “Almost” para crear “Shallow”, el tema principal de la cinta “A star is born” y por la cual, la artista ganó un Oscar y un Globo de Oro.

El demandante acusa a Lady Gaga de supuestamente copiar acordes para la mencionada canción.

Page Six también agrega que el compositor y su abogado, Mark D. Shirian, están pidiendo millones de dólares para llegar a un acuerdo y no hacer escándalo y que en caso de no lograrlo, harán públicos sus reclamos. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuánto es el monto que están pidiendo a Lady Gaga.

Lady Gaga: abogado de la cantante no cederá

Tras salir a la luz el tema del presunto plagio, la defensa de Lady Gaga se pronunció para dar sus descargos.

Los letrados de la cantante negaron rotundamente acceder ante cualquier tipo de amenaza. “Ronsen y su abogado están tratando de ganar dinero fácilmente con la ayuda de un artista exitoso. Es vergonzoso y está mal, Lady Gaga lo combatirá con todas sus fuerzas hasta el final”, señala el equipo de la neoyorquina.

Katy Perry pagará fuerte suma por plagiar canción

La cantante Katy Perry deberá pagar la cantidad de 550.000 dólares por copiar parte de la canción ‘Joyful Noise’, del 2008, para usarla en su exitoso tema ‘Dark horse’, del 2013. El supuesto tema plagiado pertenece al rapero Flame.