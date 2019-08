Josimar rompe su silencio y le responde a su aún esposa Gianella Ydoña Loayza

El conocido cantante Josimar, quien en los últimos días ha dado de qué hablar por supuestamente mantener una relación sentimental con una bailarina menor de edad, rompió su silencio y se pronunció sobres las últimas declaraciones que hizo su aún esposa Gianella Ydoña Loayza en su contra.

Como se recuerda, la joven madre fue consultada sobre la supuesta relación que habría iniciado el salsero con una chica que aún no cumple los 18 años.

"Eso no tiene nada que ver conmigo, se lo deberías preguntar a Josimar o a esa persona. Prefiero mantenerme al margen porque hasta vergüenza ajena siento. Prefiero no tocar ese tema por ahora”, señaló Gianella para el programa “Magaly, la firme”.

Ante esto, Josimar tomó las cosas con calma, pero aclaró que todos sus descargos los hará en el programa de Gisela Valcárcel.

"Gianella es la mamá de mi hijo y la respeto. Lo que tenga que decir, si es necesario, será este sábado en el escenario, ese siempre será el mejor lugar para mostrar lo que siento.

Cabe mencionar que el cantante se presentará en la gran final de “Reinas del show”. Él mostró su entusiasmo por volver a pisar la pista del popular reality." Siempre es un placer cantar en este escenario, es algo que disfruto. Para mí, Gisela siempre será la reina y su programa es el mejor para reaparecer y deleitar al público con mi salsa perucha", comentó.

Asimismo, Josimar señaló que aceptó ser parte del reality, pero eso no quiere decir que ventilará cosas sobre su situación sentimental.

"Sé que hay muchas preguntas al respecto, pero yo no hablo de mi vida privada. Acepté mostrar un poco más de mí en mi reality porque es una forma de acercarme más al público. Y para esta segunda temporada que ya se viene llego con una gran sorpresa", mencionó.

Josimar asegura que lo presionaron para que se opere

Josimar sorprendió a todos cuando mostró una figura renovada. El cantante lució un cuerpo más delgado tras haberse sometido a una cirugía bariátrica. No obstante, el salsero reveló que pasó por dicho procedimiento por presión de su productora.

“He bajado mas de 20 kilos y parece que voy a seguir bajando (risas). Yo no quería operarme, mi productora prácticamente me obligó, pero ahora veo los resultados y puedo decir que me siento otra persona. Mi vida ha cambiado radicalmente y ahora llevo una vida más saludable”, contó.