Facundo González se pronuncia tras ser captado con Valeria Roggero

El programa “Válgame Dios” difundió un video de Facundo González y Valeria Roggero disfrutando de un centro nocturno. Desde entonces, el argentino fue vinculado sentimentalmente con la sobrina de Jefferson Farfán y para aclarar malos entendidos, el integrante de “Esto es guerra” decidió pronunciarse.

En declaraciones para “América Espectáculos”, Facundo recalcó que él y la jovencita son solo amigos y que en las imágenes difundidas por el programa de Latina solo sale bailando.

PUEDES VER Anderson Santamaría: Valeria Roggero es captada con argentino en cariñosa situación

“Es una conocida que tengo por amigos en común. No, no pasa nada. Es la verdad. Es una amiga en común y ya. Tenemos buena onda, es una chica divertida, pero no pasa nada”, señaló Facundo González.

“Si estuviera con ella lo diría, pero solo la conozco y nada más. Solo es una conocida”, añadió el “guerrero”.

Facundo González fue pareja sentimental de la garota Paloma Fiuza, pero su amor ya es parte del pasado y cada uno hizo su vida por separado, pese a que siguen compartiendo el mismo set de televisión.

Facundo González habla de su relación amical con Valeria Roggero

El programa Válgame Dios” no se quedó atrás y también difundió otro video donde Valeria Roggero se lució junto a Facundo González.

En el clip se logró ver al integrante de “Esto es guerra” y la sobrina de Jefferson Farfán en una centro nocturno junto a otros amigos.

Ambos bailan al ritmo del género reggaetón e incluso se graban para sus respectivas redes sociales, dando entender que no tienen nada que ocultar.

Facundo González fue captado con Valeria Roggero