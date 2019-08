Shirley Arica reaparece y habla sobre romance con futbolista peruano [VIDEO]

La modelo Shirley Arica reapareció en televisión tras ausentarse de los escándalos amorosos con futbolistas peruanos. Sin embargo, la modelo nuevamente es involucrada en una relación con un jugador quien sería Ray Sandoval.

El presunto galán de Shirley Arica, Ray Anderson Sandoval Baylón, tiene 24 años y fue parte de la selección nacional en una temporada. Actualmente, es el jale del equipo Monarcas Morelia de México y reside en ese país.

Pero los rumores del romance inició en Instagram, allí la modelo Shirley Arica posteó una foto tomando de la mano al deportista, quien se caracteriza por los varios tatuajes en su cuerpo. También en otra de las imágenes se observa a la modelo abrazada de Ray Sandoval en una reunión con amigos.

Ante la polémica, Shirley Arica aclaró en “Válgame Dios” cuál es su relación con el exseleccionado peruano. Ella aclaró que las imágenes eran de hace dos meses, por lo que su romance habría terminado.

“No es algo grato de qué hablar. El chico nada que ver, creo que cuando no hay química, no hay química. Si lo veo lo saludo, no tengo ningún problema con él. Me dijo para estar y todo, pero la cosa no”, aclaró la popular 'chica realidad’. Gigi Mitre le preguntó: ¿ya han pasado otros?, a lo que ella dijo entre risas: “Sí claro”

Como se recuerda, Shirley Arica se alejó de la televisión luego de tener un hijo con Rodney ‘Pío’ Dean. Su nombre saltó a la fama en la farándula peruana tras su polémica relación con el futbolista Reimond Manco.