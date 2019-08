Gianella Neyra: “Lo que hoy no te hace feliz, mañana tampoco lo hará”

Por: Cecilia Castillo S.

Una de las escenas de Recontraloca, cinta que hoy ingresa a la cartelera local, muestra una fotografía de antaño de Gianella Neyra y Paul Vega. “Uffff, esa foto es del primer cortometraje que dirigió Giovanni (Ciccia) hace mil años (ríe). Y ahora, nos vuelve a dirigir en su primera película. ¡Así que aquí hemos cerrado el círculo!”, comenta divertida la actriz, ante nuestra curiosidad.

Recontraloca nos presenta a Adriana (Neyra), una mujer de 38 años agobiada por el maltrato de su jefe (Nicolás Galindo), su esposo (Paul Vega), su hijastro (Santiago Suárez), su competencia en el trabajo (Alessandra Fuller), entre otras personas con las cuales se relaciona a diario. Hasta que un día, desesperada, visita a un extraño curandero (Carlos Carlín). ¿Resultado? Hará y dirá todo lo que siempre pensó sin filtros, lo que originará situaciones hilarantes.

“Esta película tiene mucho qué decir y eso fue lo que nos llamó la atención a La Soga (empresa productora a cargo), a Giovanni y, por supuesto, a mí como actriz. Porque habla de la posibilidad de hacer lo que quieras hacer y decir lo que quieras decir; no importa que te llamen loca, al contrario. Ser orgullosa de ser loca y hacer lo que te hace feliz”, dice la actriz, quien además se luce como conductora, todos los sábados por América Televisión, en ‘Mujeres sin filtro’.

Gianella, además, es consciente de que este remake (que ya ha sido llevado al cine argentino, chileno y en breve al francés), llega a nuestra cartelera en un momento álgido donde la ciudadanía e instituciones libran una lucha por empoderar a la mujer y cesar la violencia, en todas sus formas.

“Adriana sufre mucha violencia verbal. Claro, no tienes que llegar a extremos para decir que es violencia. Además, creo que la de tipo verbal es la que a veces sufrimos muchísimas personas; muchas más de las que uno cree. Y como es verbal la dejas pasar, pero te hace daño y va maltratando tu confianza y autoestima. Y creo que es bueno saber y, sobre todo, ser conscientes de que a eso también hay que decirle no y saber defenderse sin miedos”, sentencia.

Agrega que “Considero que parte de lo bonito de la historia es que Adriana se defiende a sí misma, más allá de cualquier cosa. No se define ni por su trabajo, ni por la pareja con la que está, ni por lo que tiene alrededor. Quiere descubrir quién es ella y entonces se elige a ella misma más allá de cualquier cosa. Ojalá que la gente que la vea, ya sea hombre o mujer, no importa, decida lo mismo y con este trabajo los impulsemos a que se elijan a ellos por sobre todas las cosas”.

Cuestionada sobre si en lo personal había vivido alguna situación parecida a Adriana, respondió: “Creo que en algún momento yo y todos hemos estado en la versión de la primera Adriana. Ese momento en que sabes que todo no anda bien, pero no te atreves ni siquiera a pensar qué cosa puede ser o de cortar con eso porque es la cosa que conoces; es el hábito y te da miedo dejarlo. Creo que a todos nos ha pasado, pero lo importante es aprender con tiempo y paciencia, con cariño por uno mismo, que lo que hoy no te hace feliz mañana tampoco lo hará, eso hay que cortarlo”.

Recontraloca cuenta con la participación también de: Patricia Portocarrero, Rebeca Escribens, Rossana Fernández-Maldonado, Fiorella Rodríguez, Carlos Solano, Chiara Pinasco, entre otras figuras. “Es una historia supervigente; creo que tremendamente vigente en nuestra realidad. Buscamos y esperamos que la gente se quiera, se respete, se defienda y, sobre todo, que se acepte como es. Y, por supuesto, que se sienta orgullosa como la persona que es”.