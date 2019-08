Mayra Goñi sorprende con reacción al ver a Fabio Agostini completamente desnudo [VIDEO]

Fabio Agostini dejó “Esto es Guerra” y Perú para retornar a España en busca de nuevos proyectos laborales, pues en su momento admitió que estaba cansando de armar vasitos en el reality de América TV.

En su reciente publicación de Instagram, Fabio Agostini compartió una fotografía que dejó poco a la imaginación de sus admiradores de dicha red social. En la instantánea se puede ver al ex de Mayra Goñi como Dios lo trajo al mundo junto a su compañero, el actor y modelo Eyal Berkover.

“Así están las cosas por la isla. Si la foto llega a 100 mil likes, subo otra foto igual pero de espalda.¡Beso para todas! Gracias. Cada día más en forma”, escribió el exparticipante de “Esto es Guerra” en su perfil de Instagram.

La imagen del español ha sido bastante comentada en las últimas horas, incluso, Rodrigo González quedó sorprendido al hablar sobre la instantánea que también generó la reacción de la actriz y cantante Mayra Goñi.

Mayra Goñi reaccionó de esta manera al ver desnudo a Fabio Agostini

A través de las cámaras del programa “En boca de todos”, Mayra Goñi no pudo quedarse callada cuando le mostraron la fotografía de Fabio Agostini, quien estuvo de paso por las dunas del sur de la isla Gran Canaria.

“Ya no me acordaba ya, ¡ay Dios mío! (...) Él siempre se va a cuidar, a él le encanta cuidar su cuerpo, le encanta estar así de bien y bien por él, por algo he estado con él, de hecho me ha gustado, entonces le pongo like”, manifestó la actriz.

Mayra Goñi se emocionó al recordar los días que estuvo a lado del español, quien pasa la gran parte de su tiempo en el gimnasio y dedicándose a los ejercicios localizados para mantener su cuerpo de infarto.